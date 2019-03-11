Зеленскому доверяют вдвое больше, чем Порошенко: чем огорчил Банковую новый соцопрос

Чем огорчил Банковую новый соцопрос / Униан

Шоумен Владимир Зеленский обошел действующего президента Петра Порошенко не только предвыборной гонке, но и по рейтингу доверия.

Согласно результатам результаты соцопроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, уровень доверия Зеленского составляет 43%, у главы Батькивщины Юлии Тимошенко – 28%, у лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко – 26%, а у Порошенко – 24%.

Читайте такжеКуда уедет Порошенко в случае проигрыша на выборахПри этом проголосовать за Зеленского на предстоящих выборах президента 2019 готовы 24,7% избирателей из числа уже определившихся респондентов, за Тимошенко – 18,3%, а за Порошенко – 16,8%.

Замыкают пятерку лидеров президентской гонки Гриценко с 10,3% и Юрий Бойко с 9,9%.

Также пятипроцентный барьер преодолел лидер Радикальной партии Олег Ляшко (5,7%). Остальные кандидаты в президенты не получают поддержки более 5% избирателей.

В то же время 22,0% респондентов считают, что следующим президентом Украины все равно станет Порошенко. Еще 20,4% назвали будущим президентом Тимошенко и 17,5% – Зеленского.

Напомним, по данным опроса Рейтинга, в конце февраля также лидировали Зеленский, Порошенко и Тимошенко.

по данным свежего предвыборного всеукраинского опроса, проведенного Центром исследований и коммуникаций "Актив групп", известный комик и телеведущий, а также Зеленский оторвался от конкурентов с 32,9% поддержки украинцев.

Как сообщалось, на одного из кандидатов в президенты завели уголовное дело. Кандидата заподозрили в сокрытии имущества за 2015-2017 годы.