Зеленскому доверяют вдвое больше, чем Порошенко: чем огорчил Банковую новый соцопрос

Проголосовать за Зеленского на предстоящих выборах президента 2019 готовы 24,7% избирателей.
Шоумен Владимир Зеленский обошел действующего президента Петра Порошенко не только предвыборной гонке, но и по рейтингу доверия.
Согласно результатам результаты соцопроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, уровень доверия Зеленского составляет 43%, у главы Батькивщины Юлии Тимошенко – 28%, у лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко – 26%, а у Порошенко – 24%.
Читайте такжеКуда уедет Порошенко в случае проигрыша на выборахПри этом проголосовать за Зеленского на предстоящих выборах президента 2019 готовы 24,7% избирателей из числа уже определившихся респондентов, за Тимошенко – 18,3%, а за Порошенко – 16,8%.
Замыкают пятерку лидеров президентской гонки Гриценко с 10,3% и Юрий Бойко с 9,9%.
Также пятипроцентный барьер преодолел лидер Радикальной партии Олег Ляшко (5,7%). Остальные кандидаты в президенты не получают поддержки более 5% избирателей.
В то же время 22,0% респондентов считают, что следующим президентом Украины все равно станет Порошенко. Еще 20,4% назвали будущим президентом Тимошенко и 17,5% – Зеленского.
Напомним, по данным опроса Рейтинга, в конце февраля также лидировали Зеленский, Порошенко и Тимошенко.
по данным свежего предвыборного всеукраинского опроса, проведенного Центром исследований и коммуникаций "Актив групп", известный комик и телеведущий, а также Зеленский оторвался от конкурентов с 32,9% поддержки украинцев.
Как сообщалось, на одного из кандидатов в президенты завели уголовное дело. Кандидата заподозрили в сокрытии имущества за 2015-2017 годы.
Выборы президента 2019 в Украине
В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.
Изначально комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.
За ним о своем снятии объявил другой кандидат — Дмитрий Гнап. Он тоже сделал это в пользу Гриценко.
Затем свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кривонос — высокопоставленный офицер ВСУ. Он считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего — президента Петр Порошенко, — поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины.
7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Александра Вилкула.
Последним на данный момент снялся с выборов Дмитрий Добродомов — кандидат от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик. Теперь кандидатов в президенты на выборах 2019 осталось уже меньше четырех десятков.
8 марта в ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины. В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссии.