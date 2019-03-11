Выборы 2019 в Украине: на одного из кандидатов в президенты завели уголовное дело

11 марта 2019, 11:38

Кандидата заподозрили в сокрытии имущества за 2015-2017 годы.

НАБУ
На одного из кандидатов в президенты НАБУ завело дело / Униан

На кандидата в президенты, депутата Рады от БПП Ольгу Богомолец завели уголовное дело, сообщил источник в НАБУ.

Кандидата заподозрили в сокрытии имущества за 2015-2017 годы, пишут Украинские новости.

Расследованием фактов касательно возможного декларирования недостоверной информации правоохранители занялись еще 19 февраля.

Ранее в НАПК рассказали, какие ошибки и проблемы нашлись в декларациях кандидатов в президенты. В этом контексте звучала и фамилия Богомолец.

По одним из последних данных, поддержка Богомолец на выборах 2019 составляет 0,3%. А больше всего шансов выйти во второй тур имеют бы шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленскийи еще один кандидат — лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

Как сообщалось, что известный комик и телеведущий, а также кандидат в президенты Владимир Зеленский, по данным свежего предвыборного всеукраинского опроса, проведенного Центром исследований и коммуникаций "Актив групп", оторвался от конкурентов с 32,9% поддержки украинцев.

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