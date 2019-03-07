Выборы-2019: социологи выяснили, кому "светит" второй тур

Во второй тур президентских выборов-2019 могут попасть Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко, выяснили социологи / УНИАН

В Украине социологи с конца февраля по начало марта провели опрос и выяснили, что если бы в этот период проходили президентские выборы-2019, то больше всего шансов выйти во второй тур имели бы шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский и еще один кандидат — лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

Действующий президент и кандидат на этот пост на будущих выборах Петр Порошенко занял бы третье место и не прошел бы во второй тур, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований "София".

Исследователи выяснили, что за Зеленского были готовы проголосовать 20,3% опрошенных, за Тимошенко — 13,9%, а за Порошенко — 13,1%.

По данным социологов, в десятку лидеров также вошли Юрий Бойка (11,7%), Анатолий Гриценко (7,1%), Олег Ляшко (4,6%), Александр Шевченко (2,3%), Игорь Смешко (2,2%), Александр Вилкул (2,1%) и Руслан Кошулинский (1,9%).

Опрос был проведен с 26 февраля по 4 марта на всей территории Украины, подконтрольной Киеву. Всего опросили 2 тысячи 18 респондентов в возрасте от 18 лет.

Во второй тур президентских выборов-2019 могут попасть Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко, выяснили социологи / sofia-sociology.com.ua

Ранее Институт анализа и прогнозирования выяснил, что за Владимира Зеленского отдали бы свои голоса на президентских выборах 19,5% украинцев, за Юлию Тимошенко — 13,9%, а за Петра Порошенко — 11,9%.

Справка. 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. В начале лета — 7 июня — в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства.

В конце декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта. Количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 44 человек. Позже четыре кандидата отказались принимать участие в избирательной гонке.

Центризбиркомом должен установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).