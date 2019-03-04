Социологи зафиксировали серьезный отрыв Зеленского от Порошенко и Тимошенко

Владимир Зеленский / УНИАН

Самые высокие шансы выйти во второй тур президентских выборов в Украине имеют шоумен Владимир Зеленский, действующий глава государства Петр Порошенко и лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.

Так, за Зеленского намерены проголосовать 25,1 процента из тех, кто определился с кандидатом.

Вторую место делят Порошенко (16,6 процента) и Тимошенко (16,2 процента).

При этом, и Зеленский, и Тимошенко имеют наивысший потенциал электорального роста - 7 процентов - по 7 процентов избирателей, готовы отдать голос за этих кандидатов, если выбранный ими претендент снимется с выборов или не пройдет во второй тур. У Порошенко этот показатель почти в два раза меньше - 4 процента, такой же процент у Гриценко.

За Юрия Бойко готовы отдать голоса 11,3 процента, Анатолия Гриценко - 7,7, Олга Ляшко - 5,6, Андрея Садового - 3, Евгения Мураева - 2,5, Игоря Смешко - 2,5.

По 2 процента набирают Александр Шевченко, Руслан Кошулинский и Александр Вилкул.

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в случае его победы на выборах он, в первую очередь, внесет в парламент законопроекты об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности.

"Подам законопроекты "О народовластии", "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины" и "Об отзыве народного депутата Украины", - сказал Зеленский.

Шоумен подчеркнул, что уйдет из политики, если люди разочаруются в его работе на посту президента.