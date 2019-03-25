Партия Зеленского и все-все-все: социологи провели опрос по поводу грядущих выборов Раду

Владимир Зеленский

Если бы выборы в украинский парламент проходили в конце марта, то на них бы заняла первое место партия Слуга народа − возглавляемая кандидатом в президенты и актером/телеведущим Владимиром Зеленским.

Такое сообщение со ссылкой на результаты опроса, проведенного с 14 по 22 марта, опубликовали представители Киевского международного института социологии (КМИС). В случае мартовских выборов преодолеть 5%-ный в парламент наибольшие шансы имели бы семь партий.

Читайте такжеПартия Слуга народа возглавила парламентский рейтинг – опросЗа Слугу народа проголосовали бы 24,4% респондентов. За Батькивщину − 16,5%. За БПП Солидарность − 14,1%. За партию Оппозиционная платформа За життя − 12%, за партию Гражданская позиция Анатолия Гриценко − 8,3%, за Радикальную партию Олега Ляшко - 5,3%, за Оппозиционный блок - 5,1%, за Свободу - 3,4%, за Самопомощь − 1,9%, за партию Наши − 1,3%, за партию Основа − 1%, за партию УКРОП − 0,9%.

Напомним, ранее последний перед выборами соцопрос показал, с кем поборется Владимир Зеленский во втором туре президентских выборов. Позднее СМИ выяснили, что Порошенко и Тимошенко будут делать в случае проигрыша на выборах 2019

