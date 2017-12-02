В Украине появилась новая партия "Слуга народа"

В Украине официально зарегистрировали новую политическую партию под названием "Слуга народа".

Так, в едином государственном реестре юридических лиц на сайте Министерства юстиции Украины появилось юридическое лицо, наименование которой "Политическая партия "Слуга народа" (ПП "Слуга народа"), пишет УНН со ссылкой на Министерство юстиции.

Согласно данным реестра, организационно-правовая форма юридического лица "Слуга народа" — политическая партия.

Также, согласно данным ЕГР, руководителем политической партии "Слуга народа" является Баканов Иван Геннадьевич, который, по данным аналитической системы YouControl, является руководителем ООО "Квартал 95" с 2013 года.

В то же время, согласно системе YouControl, ранее "Политическая Партия "Слуга народа"" называлась "Политическая Партия "Партия Решительных перемен"".

Отметим, что адрес регистрации политической партии "Слуга народа", согласно ЕГР — 04053, г.Киев, улица Січових стрільців, дом 77, офис 728.

В то же время, как отмечается на сайте аналитической системы YouControl, такой же адрес указан как место регистрации частного юридического бюро "Качура Лоерс".

Ранее сообщалось, что в центре Киева активисты "Национального корпуса" "Азова" напали на офис партии "5.10", возглавляемой Геннадием Балашовым.