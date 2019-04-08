"Кто проголосует за Зеленского, будет гореть в аду": в УПЦ КП провели "инквизиторскую" агитацию за Порошенко

Священник УПЦ КП пригрозил адом избирателям Зеленского / Facebook Александра Дубинского

Один из протоиереев УПЦ КП, глава Владимирского собора Петр Зинич пригрозил адом избирателям кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Под постом сотрудника прокуратуры Киевской области Юрия Дорошенко священнослужитель – невзирая на Великий пост 2019 и заповеди Божьи о всепрощении – категорично заявил: "Все, кто проголосует за клоуна Зеленского, будет гореть в аду. Аминь и Богу слава!"

Позднее он этот пост удалил, но его успел заскринить журналист Александр Дубинский.

Священник УПЦ КП пригрозил адом избирателям Зеленского / Facebook Александра Дубинского

"Бог все простит. А мы зафиксируем. И посмотрим, как эти парни будут переобуваться уже через две недели", – добавил Дубинский.

Священник УПЦ КП пригрозил адом избирателям Зеленского / Facebook Александра Дубинского

Стоит отметить, что это уже далеко не первый скандальный пост против избирателей Зеленского. В частности, лидер партии Братство Дмитрий Корчинский заявил, что выступает в поддержку Петра Порошенко и призвал всех агитировать за действующего президента государства. При этом избирателей Зеленского он назвал "агентами Сатаны".

"Выделить тех людей, которые голосовали за Зеленского, взять их за хобот и убедить с помощью бейсбольной биты, с помощью утюга и паяльника, с помощью доброго слова, с помощью 500 гривен, с помощью чего угодно – убедить их, что они должны пойти и проголосовать за Петра Алексеевича", – сказал Корчинский.

А после результатов экзит-полов сторонник Порошенко журналист Айдер Муждабаев заявил, что "видимо, придется стрелять". Сотрудник крымскотатарского канала заявил, что победа шоумена приведет к потере областей Украины.

Как сообщалось, порохоботы взорвались из-за рейтинга Зеленского. Основной месседж их постов: все, кто против Порошенко – "враги Украины" и "предатели", ватники и "хохлы", в лучшем случае – просто первоапрельские "дураки".