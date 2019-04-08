"Кто проголосует за Зеленского, будет гореть в аду": в УПЦ КП провели "инквизиторскую" агитацию за Порошенко

Позднее священник этот пост удалил, но его успели заскринить.
Один из протоиереев УПЦ КП, глава Владимирского собора Петр Зинич пригрозил адом избирателям кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Под постом сотрудника прокуратуры Киевской области Юрия Дорошенко священнослужитель – невзирая на Великий пост 2019 и заповеди Божьи о всепрощении – категорично заявил: "Все, кто проголосует за клоуна Зеленского, будет гореть в аду. Аминь и Богу слава!"
Позднее он этот пост удалил, но его успел заскринить журналист Александр Дубинский.
"Бог все простит. А мы зафиксируем. И посмотрим, как эти парни будут переобуваться уже через две недели", – добавил Дубинский.
Стоит отметить, что это уже далеко не первый скандальный пост против избирателей Зеленского. В частности, лидер партии Братство Дмитрий Корчинский заявил, что выступает в поддержку Петра Порошенко и призвал всех агитировать за действующего президента государства. При этом избирателей Зеленского он назвал "агентами Сатаны".
"Выделить тех людей, которые голосовали за Зеленского, взять их за хобот и убедить с помощью бейсбольной биты, с помощью утюга и паяльника, с помощью доброго слова, с помощью 500 гривен, с помощью чего угодно – убедить их, что они должны пойти и проголосовать за Петра Алексеевича", – сказал Корчинский.
А после результатов экзит-полов сторонник Порошенко журналист Айдер Муждабаев заявил, что "видимо, придется стрелять". Сотрудник крымскотатарского канала заявил, что победа шоумена приведет к потере областей Украины.
Как сообщалось, порохоботы взорвались из-за рейтинга Зеленского. Основной месседж их постов: все, кто против Порошенко – "враги Украины" и "предатели", ватники и "хохлы", в лучшем случае – просто первоапрельские "дураки".
Результаты выборов 2019 в Украине: когда второй тур
Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком объявит в срок до 10 апреля. В этот же день ЦИК примет решение о проведении второго тура голосования, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос).
Результаты голосования в первом туре опубликуют в "Голосе Украины" и "Урядовом курьере" до 13 апреля.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.
По состоянию на 9.00 обработано более 50% голосов. Предварительные результаты выборов президента 2019 выглядят следующим образом: Владимир Зеленский - 30,2%, Петр Порошенко - 16,6%, Юлия Тимошенко - 13,08%, Юрий Бойко - 11,5%, Анатолий Гриценко - 7,1%, Игорь Смешко - 5,9%, Олег Ляшко - 5,1%, Александр Вилкул - 4,2%, Руслан Кошулинский - 1,6%