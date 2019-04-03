"Убедить агентов Сатаны паяльником": Корчинский призвал к "переубеждению" сторонников Зеленского

Дмитрий Корчинский призвал голосовать за Порошенко / кадр из видео

Лидер партии Братство Дмитрий Корчинский заявил, что выступает в поддержку Петра Порошенко и призвал всех агитировать за действующего президента государства.

При этом он отметил, что лучше сторонников кандидата Владимира Зеленского "убеждать, чтобы потом не пришлось их убивать"

"За Порошенко выступает модерновая сознательная боевая Украина, за Зеленского - коалиция "ваты" и идиотов. Каждый в своём окружении обязан выявить агентов Сатаны в своем окружении и убедить их проголосовать [за Петра Порошенко]. Не голосовать за Зеленского", - сказал Корчинский.

Читайте также"Слушай ты, чмо *баное, малоросс проклятый": порохоботы взорвались из-за рейтинга ЗеленскогоТакже скандально известный политик потребовал от сторонников Порошенко не стесняться в выборе средств для убеждения сторонников Зеленского в неправильности их выбора.

"Выделить тех людей, которые голосовали за Зеленского, взять их за хобот и убедить с помощью бейсбольной биты, с помощью утюга и паяльника, с помощью доброго слова, с помощью 500 гривен, с помощью чего угодно - убедить их, что они должны пойти и проголосовать за Петра Алексеевича", - сказал Корчинский.

Лидер Братства также отметил, что в случае неудачного убеждения "придется работать как террористы".

"Нам нужно сохранить страну и сейчас все зависит от этого. Каждый должен идти "в поле", идти в народ и работать там как народники. Потому что потом иначе нам придется там уже работать как террористы. Лучше работать народниками, мы их убедим, чтобы потом не пришлось их убивать", - резюмировал Корчинский.

Напомним, после результатов экзит-полов сторонник Порошенко, журналист Айдер Муждабаев заявил, что "видимо, придется стрелять".

Как сообщалось ранее, бойцы ВСУ на Донбассе массово "прокатили" Порошенко на выборах президента, массово отдавая голоса за Зеленского.