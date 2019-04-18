Савченко призналась, за кого будет голосовать во втором туре

В принципе, решение депутата было ожидаемым.
Внефракционный депутат Рады Надежда Савченко, которая вышла на свободу вечером 15 апреля, уже рассказала, за кого намерена голосовать во втором туре выборов президента Украины 2019.
"Сегодня мы выбираем из зла прошлого и надежды на будущее. Я выбираю "зеленую" кнопку", — заявила она в интервью телеканалу Наш.
Именно зеленый цвет является цветом избирательной кампании кандидата Владимира Зеленского.
Читайте такжеГрустный клоун: почему Вакарчук изо всех сил подыгрывает ПорошенкоНапомним, Савченко больше года, начиная с 22 марта 2018-го, провела в следственном изоляторе, проходя по одному делу с руководителем организации Офицерский корпус Владимиром Рубаном. Их обвиняли в планировании обстрелов из гранатометов домов в правительственном квартале Киева, организации физического устранения руководства Украины с последующим захватом здания Верховной Рады.
Однако 15 апреля 2019-го Броварской суд Киевской области вынес решение об освобождении из-под стражи Рубана и Савченко — по истечении срока содержания под стражей. Такое событие вызвало ажиотажные споры в украинских сегментах соцсетей.
Результаты выборов 2019 в Украине: когда второй тур
Во второй тур прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Причем первый по голосам обошел оппонента почти вдвое.
Выборы президента Украины 2019: кандидаты
Так, согласно результатам, обнародованным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко — 15,95% избирателей.
Также больше 10% набрали лидер Батькивщины Юлия Тимошенко — 13,40% и сопредседатель партии Оппозиционная платформа — за жизнь Юрий Бойко — 11,67%.
За лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко проголосовали 6,91% украинцев, за самовыдвиженца Игоря Смешко — 6,04%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 5,48%, за кандидата от партии Оппозиционный блок — Партия мира и развития Александра Вилкула — 4,15%, за кандидата от Свободы Руслана Кошулинского — 1,62%.
Второй тур выборов в Украине 2019: дата
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.
До 19 апреля кандидаты смогут агитировать за себя, после чего наступит "день тишины" перед выборами, когда агитация, массовые мероприятия, дебаты и пресс-конференции будут запрещены.
Второй тур выборов в Украине 2019: ключевые даты
Помимо 19 и 21 апреля есть еще несколько ключевых для второго тура дат:
- до 1 мая ЦИК должен будет опубликовать итоги волеизъявления граждан во втором туре выборов.
- 4 мая должна состояться публикация официальных результатов президентских выборов 2019 в газетах Голос Украины и Урядовий курьер.
- до 3 июня после объявления результатов победитель должен будет пройти процедуру инаугурации и принять присягу.
Кандидаты в президенты Украины 2019: рейтинг
Как свидетельствуют данные исследования, проведенного Социологической группой Рейтинг, обнародованные 11 апреля, из тез, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором, 71% респондентов поддержал Зеленского, а Порошенко — 29%.
Ранее КМИС провел телефонный опрос общественного мнения о предпочтениях избирателей во втором туре выборов президента Украины и узнал, что Владимир Зеленский увеличил отрыв от Петра Порошенко.
"Мы уже провели телефонные опросы и через пару дней будет F2F, но не знаю, захотят ли Заказчики их публиковать. Могу только сказать, что данные предвыборных опросов "Если во второй тур выйдут...", разрыв в которых был примерно 40 на 20 в пользу Зеленского только увеличился", — сообщил гендиректор института Владимир Паниотто.
А уже по состоянию на 16 апреля, по данным опроса, проведенного социологической группой Рейтинг, за Зеленского намерены проголосовать 72,7% среди тех, кто намерен голосовать и определился со своим выбором. При этом за Порошенко готовы отдать свои голоса 27,3% избирателей.
По данным КМИС, за Зеленского готовы отдать свои голоса 72,2% опрошенных украинцев. В то же время Порошенко готовы отдать свои голоса 25,4% респондентов.