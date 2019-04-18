Савченко призналась, за кого будет голосовать во втором туре / Униан

Внефракционный депутат Рады Надежда Савченко, которая вышла на свободу вечером 15 апреля, уже рассказала, за кого намерена голосовать во втором туре выборов президента Украины 2019.

"Сегодня мы выбираем из зла прошлого и надежды на будущее. Я выбираю "зеленую" кнопку", — заявила она в интервью телеканалу Наш.

Именно зеленый цвет является цветом избирательной кампании кандидата Владимира Зеленского.

Читайте такжеГрустный клоун: почему Вакарчук изо всех сил подыгрывает ПорошенкоНапомним, Савченко больше года, начиная с 22 марта 2018-го, провела в следственном изоляторе, проходя по одному делу с руководителем организации Офицерский корпус Владимиром Рубаном. Их обвиняли в планировании обстрелов из гранатометов домов в правительственном квартале Киева, организации физического устранения руководства Украины с последующим захватом здания Верховной Рады.

Однако 15 апреля 2019-го Броварской суд Киевской области вынес решение об освобождении из-под стражи Рубана и Савченко — по истечении срока содержания под стражей. Такое событие вызвало ажиотажные споры в украинских сегментах соцсетей.