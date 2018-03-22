В Генпрокуратуре рассказали о допросе и мере пресечения для Савченко

Сотрудники Службы безопасности Украины активно осуществляют допрос внефракционного нардепа Надежды Савченко.

Такую информацию озвучил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, сообщает портал "112 Украина".

"Надежда Савченко сейчас находится в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ как уже задержанное лицо.

С ней сейчас проводится допрос в качестве подозреваемой в присутствии адвокатов. Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал он.

Кроме того, Лысенко сообщил, что мера пресечения для Савченко будет избираться судьями Шевченковского райсуда Киева завтра, в пятницу, 23 марта.

"Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Подготовка – это обязательная процедура. Скорее всего, заседание суда будет завтра. Уже известно, что Шевченковский райсуд Киева. Будем ждать, что судья все-таки примет решение об избрании меры пресечения", - сказал спикер ведомства.

Лысенко также подтвердил ранее появившиеся сведения о том, что следователи Генпрокуратуры будут просить судей об аресте нардепа без права внесения денежного залога.

Кроме того, пресс-секретарь ГПУ рассказал, что Савченко ночь с 22 на 23 марта проведет в здании СБУ. Однако, он не исключает и возможность предоставления нардепу дополнительной охраны.

"Если она захочет и сообщит об этом через адвокатов, то это желание будет рассмотрено обязательно", - подытожил Лысенко.

Напомним, перед голосованием за снятие неприкосновенности с Савченко, ее задержание и арест генпрокурор Юрий Луценко продемонстрировал видео, подтверждающее, что Надежда Савченко и Владимир Рубан участвовали в организации перевозки оружия с оккупированных территорий Донбасса, а также обсуждали планы госпереворота.

Как сообщалось, 22 марта комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Ранее Луценко заявил о том, что оружие для терактов против руководства Украины предоставляла Россия. Он также подчеркнул, что Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны.

Позднее появилась информация о том, что нардеп ехала в Раду с сумкой вещей для тюрьмы, а в Сети появилось видео ее ареста.