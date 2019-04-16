"Именно эта импотенция превратила Порошенко в шоумена": соцсети об освобождении Савченко и Рубана

Савченко и Рубан вышли на свободу / Еспресо.TV

Соцсети бурно отреагировали на новость, что Владимира Рубана и народного депутата Надежду Савченко освободили в зале суда.

Напомним, Савченко вышла на свободу сегодня ночью. Суд принял такое решение в связи с истечением меры пресечения.

Генпрокурор Юрий Луценко уже заявил, что судебное "решение (вернее – его отсутствие) о мере пресечения на время судебного процесса – исключительная компетенция суда".

"Но ряд последних резонансных судебных решений, когда ареста избегают подозреваемые в убийстве и терроризме, заставляют признать судебная система тяжело больна", – пожаловался он.

В то же время генпрокурор подчеркнул, что "освобождение из-под стражи на подготовительном судебном заседании вовсе не означает снятия обвинения": "ГПУ настаивает на достаточности доказательств Савченко и Рубана в совершении преступлений. Уверен, что завоз тяжелого оружия из так называемой ДНР для обстрела украинской столицы не останется безнаказанным".

Политолог Дмитрий Корнейчук интересуется: "Закончились президентские выборы – выпустили Савченко. Интересно, кого в обмен на это она должна "мочить" на парламентских?"

В комментариях под его постом люди однозначно сходятся во мнении, что Юлию Тимошенко, "ведь она проголосовала за ее арест и снятие неприкосновенности, потом всех остальных".

"Освобождение Савченко – это еще один знаковый знак под занавес правления Порошенко. Именно эта импотенция, неспособность закончить хоть одно серьезное дело плюс постоянное высасывание из пальца видимость серьезных дел превратили Порошенко в шоумена. Которого серьезно могут воспринимать только экзальтированные фаны. Постоянная трескотня об очередной перемоге и в финале звук опорожняющегося кишечника – фишка этих пяти лет Петра Алексеевича. Вот и все. Поэтому все их попытки повесить на Зе все грехи смешны. Они давно смешнее 95 квартала. Невозможно серьезно воспринимать их. Потому что ты всегда определенно знаешь, что в финале будет как всегда. Поэтому 21 апреля на выход", – написал Юрий Романенко.

"Савченко на свободе. Таки вср@лися. Даже я не ожидал", – пишет Руслан Бизяев.

Елена Лещенко не упустила возможности напомнить президенту Петру Порошенко о вызове Владимира Зеленского на дебаты: "Теперь на дебаты в любой прямой эфир придет Савченко. Петро Лексеич...бегиТЕ!"

В комментариях под соответствующим постом самой Савченко в Facebook люди пишут: "Лица поменялись! Наверное, и правда кураторы уже покинули страну!", "Это стыд и позор!!! Позор этой власти!!", "Какие судьи разговорчивые и вежливые стали ближе к полуночи" и т.п.

Напомним, следствие обвиняет Савченко и руководителя организации Офицерский корпус Владимира Рубана в том, что они планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева, физически устранить руководство Украины, а потом захватить здание Верховной Рады.