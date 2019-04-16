"Именно эта импотенция превратила Порошенко в шоумена": соцсети об освобождении Савченко и Рубана

16 апреля 2019, 12:53

Генпрокурор уже подчеркнул, что "освобождение из-под стражи на подготовительном судебном заседании вовсе не означает снятия обвинения".

Савченко и РУбаин
Савченко и Рубан вышли на свободу / Еспресо.TV

Соцсети бурно отреагировали на новость, что Владимира Рубана и народного депутата Надежду Савченко освободили в зале суда.

Напомним, Савченко вышла на свободу сегодня ночью. Суд принял такое решение в связи с истечением меры пресечения.

Генпрокурор Юрий Луценко уже заявил, что судебное "решение (вернее – его отсутствие) о мере пресечения на время судебного процесса – исключительная компетенция суда".

"Но ряд последних резонансных судебных решений, когда ареста избегают подозреваемые в убийстве и терроризме, заставляют признать судебная система тяжело больна", – пожаловался он.

В то же время генпрокурор подчеркнул, что "освобождение из-под стражи на подготовительном судебном заседании вовсе не означает снятия обвинения": "ГПУ настаивает на достаточности доказательств Савченко и Рубана в совершении преступлений. Уверен, что завоз тяжелого оружия из так называемой ДНР для обстрела украинской столицы не останется безнаказанным".

Политолог Дмитрий Корнейчук интересуется: "Закончились президентские выборы – выпустили Савченко. Интересно, кого в обмен на это она должна "мочить" на парламентских?"

В комментариях под его постом люди однозначно сходятся во мнении, что Юлию Тимошенко, "ведь она проголосовала за ее арест и снятие неприкосновенности, потом всех остальных".

"Освобождение Савченко – это еще один знаковый знак под занавес правления Порошенко. Именно эта импотенция, неспособность закончить хоть одно серьезное дело плюс постоянное высасывание из пальца видимость серьезных дел превратили Порошенко в шоумена. Которого серьезно могут воспринимать только экзальтированные фаны. Постоянная трескотня об очередной перемоге и в финале звук опорожняющегося кишечника – фишка этих пяти лет Петра Алексеевича. Вот и все. Поэтому все их попытки повесить на Зе все грехи смешны. Они давно смешнее 95 квартала. Невозможно серьезно воспринимать их. Потому что ты всегда определенно знаешь, что в финале будет как всегда. Поэтому 21 апреля на выход", – написал Юрий Романенко.

"Савченко на свободе. Таки вср@лися. Даже я не ожидал", – пишет Руслан Бизяев.

Елена Лещенко не упустила возможности напомнить президенту Петру Порошенко о вызове Владимира Зеленского на дебаты: "Теперь на дебаты в любой прямой эфир придет Савченко. Петро Лексеич...бегиТЕ!"

В комментариях под соответствующим постом самой Савченко в Facebook люди пишут: "Лица поменялись! Наверное, и правда кураторы уже покинули страну!", "Это стыд и позор!!! Позор этой власти!!", "Какие судьи разговорчивые и вежливые стали ближе к полуночи" и т.п.

Напомним, следствие обвиняет Савченко и руководителя организации Офицерский корпус Владимира Рубана в том, что они планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева, физически устранить руководство Украины, а потом захватить здание Верховной Рады.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
суд соцсети Юрий Луценко Надежда Савченко Владимир Рубан
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:47
Скандальный Charlie Hebdo отметился карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери
13:42
Зеленский оглушительно побеждает Порошенко во втором туре президентских выборов - опрос Видео
13:25
В России приняли закон об изоляции рунета и пригрозили заблокировать Facebook и Twitter
13:05
Мстители: Финал: в сеть слили ключевые части фильма Видео
12:53
"Именно эта импотенция превратила Порошенко в шоумена": соцсети об освобождении Савченко и Рубана Видео
12:34
Угроза срыва выборов: стало известно о хитрой уловке команды Порошенко перед вторым туром Видео
12:17
В Нафтогазе заявили о невозможности снижения цены на газ для населения
12:16
"Мы не попрощались": Ани Лорак показала эмоциональный клип-исповедь, снятый в Киеве Видео
12:15
"Не останется безнаказанным": Луценко оценил освобождении из-под стражи Савченко и Рубана Видео
11:44
"Надо изменить систему": отец Зеленского откровенно рассказал о решении сына идти в президенты Видео
11:39
"Если вам мало Савченко с Рубаном": киевский суд отменил розыск и заочный арест блогера Шария Видео
11:11
Девушка дня Instagram: горячая красотка из Греции Елена Кампери Фото
11:03
В РФ назвали число украинцев, получивших российское гражданство с начала войны Видео
10:57
За победу Зеленского мы должны благодарить исключительно Петра Порошенко мнение
10:53
"Мерзавец и гон*он": оправдание Березовца за пост про Нотр-Дам и Зеленского не устроило украинцев Видео
10:32
Битва между Порошенко и Зеленским как тревожная мировая тенденция мнение
10:24
Стало известно, когда украинцы смогут менять оператора без смены номера телефона Видео
10:07
В Ровно школьница станцевала на полицейском авто, родителям грозят наказанием Видео
09:44
Сгоревший Нотр-Дам де Пари: что из мировых реликвий удалось спасти. Первые фото после пожара Фото Видео
09:35
От снега и лавин до +16 градусов: синоптики пообещали украинцам погоду на любой вкус Видео
09:10
"Этот регион интересен любым властям": названа область, где экс-власти возьмут реванш в случае победы Зеленского Видео
08:58
В Киеве жестоко "отметелили" наркокурьера, продававшего зелье несовершеннолетним Видео
08:35
Расстрел на Киевщине: неизвестный всадил в депутата семь пуль Фото Видео
08:25
Почему российские артисты так рвутся именно в Украину мнение
08:03
Ученые нашли новые симптомы алкоголизма
07:58
"Должен ответить на вопросы": Порошенко послал Кононенко к следователям Видео
07:42
С днем ангела Никиты – поздравления и открытки Фото
07:30
Пожар в Нотр-Дам де Пари: огонь потушен, что известно о пострадавших и разрушениях Фото Видео
07:15
Кто и зачем распускает слухи о роспуске Рады
06:57
Как "дебаты" Порошенко на Олимпийском обернулись позором мнение
06:33
"Бой с тенью": журналист назвал главную проблему команды Порошенко на выборах 2019 Видео
06:15
Тантрический секс и накал страстей: астролог рассказал, чего ждать от полнолуния 19 апреля Видео
05:51
Как быстро бросить курить: ученые придумали новый способ
05:19
Политолог объяснил секрет популярности Путина
04:45
Лазарева суббота 2019: что делать для привлечения денег и что можно кушать Видео
04:13
Ученые выяснили, пенисы какой длины наверняка удовлетворят женщин
03:29
Как избавиться от храпа: найден новый способ
02:20
"Слюнки текут": Анна Семенович взбудоражила сеть пикантным фото
01:54
Астрономы обнаружили планету в шесть раз массивнее Земли
01:10
Савченко и Рубан вышли на свободу из зала суда
01:08
В нижнем белье и с огромными крыльями: Ким Кардашьян примерила образ ангела Victoria's Secret
00:46
У Порошенко практически нет шансов на победу – Polityka
00:27
Врач рассказал, что категорически нельзя делать перед сном
00:15
"Позор": посол Франции шокирована шуткой сторонника Порошенко о пожаре в Нотр-Дам Видео
15 апреля, понедельник
23:53
В России писателя Лойко выгнали из студии за фашистскую фразу
23:31
Россия упростит выдачу паспортов жителям ЛДНР
23:05
Горит Собор Парижской Богоматери: что известно о французской трагедии Фото Видео
22:27
Хищения в облэнерго: арестован экстрадированный из Германии экс-нардеп Видео
22:06
"Пожар случился после визита украинских кандидатов": соцсети обсуждают пожар в Соборе Парижской Богоматери Фото
21:59
"Покушение на Зеленского?": возле дома кандидата задержали вооруженных людей Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться