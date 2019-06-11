Филарет экстренно созвал Собор: дата, причина и последствия

11 июня 2019, 13:23

Устав ПЦУ не дает Филарету права собирать Собор.

Филарет экстренно созвал Собор: дата, причина и последствия
Филарет экстренно созвал Собор: дата, причина и последствия / Reuters

Почетный патриарх Филарет решил созвать поместный православный Собор.

Поместный собор — это собрание церковных архиереев, священников и мирян. Он может одобрять стратегические решения в церкви и отменять решения синода.

Главред разобрался, что происходит и чем это грозит.

Экстренный поместный Собор: причина

Стоит отметить, что устав ПЦУ не дает Филарету права собирать Собор. Это может сделать лишь глава ПЦУ, митрополит Киевский и Всея Украины Епифаний. Но как раз в ходе собора почетный патриарх и намерен вернуть себе утерянные права.

"Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того Собора, который был 15 декабря 2018 года (речь идет об Объединительном соборе, на котором была создана ПЦУ, а ее главой избран Епифаний – ред.). Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет", — заявил Филарет.

По его словам, его не ознакомили с содержанием томоса до получения документа, поэтому Филарет не принимает его.

Ранее Филарет заявлял священникам, что "выходить из ПЦУ не будем".

"Таким образом мы не будем принимать решение, что мы выходим из этой так называемой ПЦУ. Мы утвердим, что мы есть Киевский патриархат — он был, есть и будет, а новая церковь, если хочет, будет с ним, а не захочет, то не будет", — обещал он.

Экстренный поместный Собор: дата

Собор созван на 20 июня. Это следующий четверг.

Экстренный поместный Собор: последствия

Если Собор по предложению Филарета нивелирует решение Собора 15 декабря, то сами УПЦ КП с точки зрения Вселенского патриарха и мирового православия будет считаться раскольниками.

Статус самой ПЦУ официально не изменится.

Напомним, патриарх Филарет рассказал, что глава ПЦУ митрополит Епифаний не соблюдает тех договоренностей, которые были достигнуты на Соборе.

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УПЦ КП собор патриарх Филарет
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