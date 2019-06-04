"Выходить из ПЦУ не будем": Филарет сказал священникам о возрождении УПЦ КП

Патриарх Филарет намерен восстановить УПЦ КП / УНИАН

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет тайно провел встречу с киевскими священнослужителями, на которой обсуждалась вероятность отмены решения Архиерейского собора и утвердит Киевский патриархат.

"Таким образом мы не будем принимать решение, что мы выходим из этой так называемой ПЦУ. Мы утвердим, что мы есть Киевский патриархат — он был, есть и будет, а новая церковь, если хочет, будет с ним, а не захочет, то не будет", - цитирует Филарета ТСН.

По словам Филарета, поместный собор сделает чистой совесть священников, отменив решение Объединительного собора от 15 декабря 2018 года. Он высказал мнение, что таки образом будет отменено постановление, которое противоречит существованию УПЦ КП.

Если архиереи не придут, то они не будут участниками Поместного собора. А будут участниками те, кто придет на Поместный собор. Архиереи придут, и достаточно несколько архиереев, чтобы Поместный собор был действительным. Если будет только один архиерей, тогда собор не может быть действительным", - заверил Филарет.

Напомним, ранее патриарх Варфоломей сделал категоричное заявление насчет УПЦ КП.