"Сам себе патриарх": у Епифания рассказали о борьбе с "вирусами" Филарета

Патриарх Филарет и митрополит Епифаний / vidomosti.kiev.ua

Патриарху Филарету безразлично то, что говорят о нем и его действиях другие, заявил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Православной Церкви Украины Александр Драбинко.

Он считает, что действия Филарета совершенно непредсказуемы и даже провокативны.

"Он - "сам себе патриарх", - подчеркнул Драбинко в комментарии Обозревателю.

Он напомнил, что Филарет именует себя "патриархом киевским": "Но с внешенеправославной точки зрения это самоименование – рудимент эпохи, к которой нет возвращения. Скажу больше – это подражание самовозвеличиванию, присущее московскому православию, но никак не Киевской церкви".

Читайте такжеНовая атака Филарета: Епифания обвинили в нарушении православной традицииДрабинко согласился с мнением о том, что в украинском православии наблюдается кризис.

"Те внутренние "воспалительные" процессы, которые происходят, можно сравнить с борьбой организма с вирусами и инфекциями. У нашей церкви достаточно иммунитета и уже заметны тенденции к его оздоровлению и выздоровлению", - добавил он.

Напомним, ранее патриарх Варфоломей сделал категоричное заявление насчет УПЦ КП.