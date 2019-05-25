У Варфоломея ответили на обвинения Филарета о влиянии московских сил на ПЦУ

Митрополит Галльский Эммануил (слева) и патриарх Филарет / fanarion.blogspot.com

Представитель Вселенского патриархата митрополит Галльский Эммануил назвал заявление патриарха Филарета о влиянии пророссийских сила на Православную церковь Украины не соответствующим действительности.

"Заявление о том, что митрополита Епифания окружили пророссийские силы – миф", – заявил он в комментарии Каналу 24.

Он также напомнил, что предоставленный Вселенским патриархом Украине томос заложил основы новой автокефальной церкви, а его текст указывает на то, как должна функционировать поместная церковь.

Читайте такжеФиларет отказывается выполнять три пункта томоса"Никто не имеет права судить что в тексте правильно, а что нет. И те, кто не принимают некоторые положения томоса, отказываются быть в лоне этой Церкви. Перед Церковью большое будущее, она становится на ноги и сама выбирает путь, которым будет идти", – добавил Эммануил.

Напомним, 24 мая состоялся синод Православной церкви Украины.

Он засвидетельствовал внутреннее единство Православной церкви Украины и выразил поддержку предстоятелю церкви, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

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В то же время Филарет оказался единственным, кто не подписал пункт о верности уставу ПЦУ на Синоде.