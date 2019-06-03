"Никогда не существовал": Варфоломей прояснил ситуацию насчет УПЦ КП

Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний / president.gov.ua

Вселенский Патриарх Варфоломей заявил о том, что Украинской православной церкви Киевского патриархата "никогда не существовало".

Об этом он сказал во время встречи в Стамбуле с группой украинских журналистов, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

При этом Варфоломей отметил, что патриарха Филарета восстановили в епископском достоинстве как бывшего Митрополита Киевского.

Читайте такжеВ чем суть конфликта Филарета и Епифания"Так называемый "Патриархат Киевский" не существует и никогда не существовал. Мы также исповедуем, что теперь, после предоставления автокефалии, это ответственность Главного епископа Православной Церкви Украины Его Высокопреосвященства Епифания управлять исторической церковью, укреплять единство украинского народа, исповедуя христианские ценности, основанные на Евангелии и пользоваться даром свободы, как средством распространять Благую Весть Нового Завета", - цитирует Томиленко слова Варфоломея.

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Напомним, ранее представитель Вселенского патриархата митрополит Галльский Эммануил назвал заявление патриарха Филарета о влиянии пророссийских сила на Православную церковь Украины не соответствующим действительности.