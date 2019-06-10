Филарет признался, что его заставили лечь в больницу

Филарета однажды заставили лечь в больницу / УНИАН

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, который ранее наотрез отказался скрепить своей подписью верность ПЦУ, заявил, что очень сожалеет, что в свое время в 1992 году не попал на собор архиереев Украинской православной церкви, иначе раскола православной церкви можно было бы избежать.

"Я не поехал туда, и я жалею, что не поехал. Если бы я поехал, собора бы не было и разделения православной церкви бы не произошло. Потому что я бы его не допустил", - сказал Филарет в программе Добро и зло на телеканале НАШ.Макси-ТВ.

Читайте также"Клуб бородачей": Филарет обругал Епифания и пришел к нему на общую молитвуПочетный патриарх уточнил, что тогда его тоже обманули, и вынудили лечь в больницу.

"Я не поехал не по своей воле. А меня в это время положили в больницу, в Феофанию. Я говорю - зачем мне в Феофанию? Я здоров. "Нет, Вы должны лечь, вас могут вызывать в Москву, а Вы можете не поехать, потому что в больнице". То есть меня обманули. Если бы я поехал, тогда бы не было собора", - откровенно рассказал патриарх Филарет.

Напомним, ранее патриарх Филарет рассказал, как его одурачил Порошенко и Епифаний. Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет считает нечестным то, что экс-президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний не выполнили договоренностей.

Также ранее сообщалось, что почетный патриарх Украины Филарет отказался выполнять три пункта томоса об автокефалии.

Также ранее СМИ рассказали о планах патриарха Филарета по восстановлению УПЦ КП.