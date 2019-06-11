Томос и вина Порошенко: религиовед объяснил, на кого стоит вешать собак за самоуправный собор Филарета

11 июня 2019, 15:26

Главред решил выяснить, существует ли для Украины опасность лишиться томоса и почему Филарет так упорствует в своих решениях.

На кого стоит вешать собак за самоуправный собор Филарета
На кого стоит вешать собак за самоуправный собор Филарета / president.gov.ua

Религиовед Руслан Халиков в комментарии Главреду спрогнозировал, какие последствия будут у православного Собора, который экстренно созывает почетный патриарх Филарет.

На Соборе Филарет намерен нивелировать решения Объединительного Собора, который был 15 декабря 2018 года: речь идет об Объединительном соборе, на котором была создана ПЦУ, а ее главой избран Епифаний.

Главред решил выяснить, существует ли для Украины опасность лишиться томоса и почему Филарет так упорствует в своих решениях, несмотря на отсутствие поддержки у церковной верхушки Украины.

Угроза для томоса: чего опасаться Украине 

В первую очередь Халиков подчеркнул, что томоса Украина не лишится. Так как документ выдавался не Филарету лично, "и даже если он выйдет из ПЦУ, то сам томос останется".

Читайте также"Отделился от ПЦУ": у Епифания Филарета обозвали раскольником и бунтаремПри этом эксперт уточнил, что сам Собор будет от Киевского патриархата. УПЦ КП как организация не была распущена, то есть юридически она существует. И большинство парафий в областях до сих пор находятся под КП, они еще даже не прошли перерегистрацию. На последнем Синоде им только выдали поручение как можно скорее перерегистрироваться под юрисдикцию ПЦУ.

"В принципе, Киевский патриархат как центр еще существует, и многие парафии подчиняются ему. Поэтому Филарет чувствует за собой силу, что не только он может принять участие. Другое дело, кто приедет", – рассказал Главреду религиовед.

Томас может быть под угрозой, только если придут все епископы из КП, которые вошли в ПЦУ, уточнил эксперт.

"Я думаю, что этого не произойдет. Но с точки зрения Филарета, если придет хотя бы один епископ плюс миряне, то это уже будет нормальный Собор. В принципе, он уже так проводился, бывали случаи в истории", – добавил Халиков.

Несмотря на то, что сам томос в безопасности – этот Собор будет носить деструктивный характер для всей украинской церкви, отмечает эксперт.

"Но я не думаю, что это приведет к развалу церкви", – добавил Халиков.

"Не стоит вешать всех собак на Филарета"

В то же время Халиков призывает не вешать всех собак исключительно на Филарета.

Читайте такжеВ чем суть конфликта Филарета и Епифания"Нельзя сказать, что только один человек во всем виноват. Понятно, что всегда виноваты несколько сторон. И то, что в ПЦУ в течение полугода не могли нормально прописать правила работы, начиная с того, что за ним сохранили этот непонятный патриарший статус, которого вроде как даже не существует. Понятно, что и политики, которые это очень педалировали, виноваты в некотором смысле. Тот же самый бывший президент, который несмотря на потенциальную конфликтагенность, решил, что все-таки надо обязательно до выборов проводить Собор. То есть, я думаю, что вешать сейчас всех собак на Филарета, и тем более рассказывать, что он рука Москвы – это не совсем конструктивно будет", – рассказал религиовед.

Однако часть вины за наметившийся церковный раскол на Филарете все же лежит, считает он.

"Но он, конечно, сейчас самый яркий носитель конфликтогенности. Все остальные просто живут как живется, а он, видите, создает поводы. И, в принципе, он в прошлый раз получил свое: его на Синоде анафеме не предавали, никаких санкций особых не наложили. Возможно, он почувствовал, что пусть на праздник и не приехали, но и каких-то особых не было решений со стороны Синода. И решил, что можно дальше двигаться", – пояснил Халиков.

Напомним, патриарх Филарет рассказал, что глава ПЦУ митрополит Епифаний не соблюдает тех договоренностей, которые были достигнуты на Соборе.

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