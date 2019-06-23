В ПЦУ публично наказали двух сторонников Филарета

Епифаний начал наказывать сторонников УПЦ КП / Reuters

В Православной церкви Украины приняли решение в виде административного наказания запретить двух священникам проводить в церкви публичные служения.

"Архимандрит Андрей (Маруцак) с 22 июня, а иеромонах Илья (Зеленский) с 21 июня 2019 года запрещены в священнослужении за действия, направленные на разделение Церкви"- сказано в сообщении церкви в Facebook.

Глава ПЦУ митрополит Епифаний подписал указ, в котором говорится, что насельник Свято-Феодосийского ставропигиального мужского монастыря архимандрита Андрей (Маруцак) запрещен в священнослужении сроком на 3 месяца, начиная с 22 июня.

Священнослужители наказаны, как сказано в документе, "за непосредственное активное участие в мероприятиях, направленных на разделение Церкви, попытку захватить руководство монастырем".

Также иеромонах Илья (Игорь Зеленский) освобожден от должности настоятеля прихода Святого Архистратига Михаила в г.Барвинково Харьковской области и запрещен в священнослужении сроком на полгода "за участие в действиях, направленных на разделение ПЦУ, нарушение устава церкви".

Напомним, ранее сообщалось, собранный Филаретом "собор" решил восстановить УПЦ КП и "разнес" Томос.

Также ранее представитель ПЦУ признался, будут ли наказывать Филарета за "бунт".

Кроме того, ранее патриарх Филарет рассказал, как его одурачил Порошенко и Епифаний. Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет считает нечестным то, что экс-президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний не выполнили договоренностей.