"Это не заслуга одного человека": Епифаний опустил 90-летнего Филарета на землю

Епифаний здраво оценил заслуги Филарета перед новой церковью / скриншот

Глава ПЦУ митрополит Епифаний, который ранее стал за версту обходить Филарета и нашел этому оправдание, заявил, что патриарх Православной церкви Украины преувеличивает свои заслуги перед новой церковью.

Глава ПЦУ особо отметил, что много раз пытался доказать 90-летнему Филарету ошибочность его позиции и пути возвращения Украинской православной церкви Киевского патриархата.

"Но в ответ почетный патриарх говорил, что за мной кто‑то стоит. Но за мной стоит только молодая церковь и народ. Филарет нас не слышит", – сказал Епифаний в интервью НВ.

Также Епифаний уточнил, что в ПЦУ игнорируют позицию Филарета.

"Такой поддержки практически нет. Я говорю это, опираясь на поддержку епископата, духовенства и верующего украинского народа", – сказал митрополит.

Епифаний также подчеркнул, что в ПЦУ сделали все возможное, чтобы Филарет чувствовал себя "в лоне новой церкви комфортно и духовно, и материально, и физически", но ему оказалось этого мало.

"Филарет почему-то отождествляет себя с церковью. Он думает, что Киевский патриархат – это патриарх Филарет. Он почему-то думает, что именно на основании Киевского патриархата образовалась новая церковь. Но объединился не только Киевский патриархат. Поэтому нельзя говорить, что это только заслуга одного человека. 25 лет трудились над объединением церкви и много других воспитанников Филарета. Архиереи в регионах – во Львове, Черновцах, Донецке – все работали над созданием Единой поместной православной церкви", - уточнил Епифаний.

К слову, также митрополит Епифаний рассказал о том, как Россия мешает признанию ПЦУ другими поместными церквями, прибегая, в том числе, и к подкупу.

"Например, весной этого года компания Газпромнефть и Сербская православная церковь подписали договор о финансировании росписи местного кафедрального собора на сумму 6 млн евро. И это одна из многих подобных сумм", — привел пример подкупа глава ПЦУ.

В то же время, митрополит Епифаний отметил, что, несмотря на помехи России, ПЦУ готовы признать как минимум три поместные церкви греческой традиции.

Читайте также"Варфоломей в шоке": у Епифания отбили атаку Филарета на монастырьНапомним, ранее сообщалось, собранный Филаретом "собор" решил восстановить УПЦ КП и "разнес" Томос.

Также ранее представитель ПЦУ признался, будут ли наказывать Филарета за "бунт".

Кроме того, ранее патриарх Филарет рассказал, как его одурачил Порошенко и Епифаний. Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет считает нечестным то, что экс-президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний не выполнили договоренностей.

Также ранее сообщалось, что почетный патриарх Украины Филарет отказался выполнять три пункта томоса об автокефалии.