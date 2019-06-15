Церковная война: Епифаний стал за версту обходить Филарета и нашел этому оправдание

Митрополит Епифаний прекратил общаться с Филаретом / vidomosti.kiev.ua

Почетный патриарх Филарет в последнее время перешел на "язык ультиматумов", заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

"После получения томоса об автокефалии мы с Филаретом неоднократно встречались, общались, но я слышал только язык ультиматумов. Я пытался найти компромисс, убеждал почетного патриарха в том, что мы ему и так создали все необходимые условия, что он должен стать моральным авторитетом для украинского общества", — излил душу в эфире Радио НВ глава ПЦУ.

Митрополит Епифаний также рассказал, что почетный патриарх Филарет поставил ему ряд условий, которые он не в силах выполнить.

"Это восстановление Киевского патриархата и должности действующего патриарха, принятие статута Киевского патриархата или созыв Синода Киевского патриархата", - отметил глава ПЦУ.

В силу того, что митрополит Епифаний не видит для себя возможности выполнить требования патриарха Филарета, он категорично прекратил искать с ним диалога, и общается только публично – путем сообщений в СМИ.

"Поскольку я увидел, что почетный патриарх не идет ни на один компромисс, а ставит только ультиматумы, и увидев, что властные амбиции разрушают то, что было создано к этому времени, мы сейчас ведем общение только через средства массовой информации", — заключил митрополит Епифаний.

Напомним, ранее патриарх Филарет рассказал, как его одурачил Порошенко и Епифаний. Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет считает нечестным то, что экс-президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний не выполнили договоренностей.

Читайте такжеБакшиш в 20 тысяч долларов: Филарет приоткрыл завесу тайны избрания ЕпифанияТакже ранее сообщалось, что почетный патриарх Украины Филарет отказался выполнять три пункта томоса об автокефалии.

Кроме того, ранее Филарет приоткрыл завесу тайны избрания Епифания.

Кроме того, СМИ рассказали о планах патриарха Филарета по восстановлению УПЦ КП.