"Отлучение от церкви? Анафема?": Епифаний собрал Собор, чтобы решить судьбу Филарета

Епифаний собрал Синод, чтобы решить судьбу Филарета / vidomosti.kiev.ua

24 июня, в понедельник, в столице Украины собрался Священный Синод Православной церкви под управлением митрополита Епифания в ответ на заявление почетного патриарха Филарета о восстановлении Киевского патриархата.

Отметим, 20 июня собранный Филаретом "собор" решил восстановить УПЦ КП и "разнес" Томос. На "поместном соборе" решили восстановить УПЦ КП и подтвердили, что ее главой остается Филарет.

Также на том "соборе" поддержали постановление, в котором говорится, что Томос об автокефалии, предоставленный ПЦУ Вселенским патриархатом, не соответствует статуту автокефальных церквей и поэтому ставит украинскую церковь в зависимость от Вселенского патриархата.

Так вот, сегодня Священный Синод Православной церкви Украины заседает в доме митрополита Епифания, который находится на территории Софии Киевской.

По информации, кроме ситуации с Филаретом рассмотрят еще и другие важные для православной церкви вопросы.

Заметим, в состав Синода ПЦУ входят 12 членов, трое из которых являются постоянными: это почетный патриарх Филарет, митрополит Макарий и митрополит Симеон.

Также стало известно, что Филарет на этот Синод ПЦУ не пришел.

Читайте также"Это не заслуга одного человека": Епифаний опустил 90-летнего Филарета на землюОтметим, что в социальной сети Facebook на странице ПЦУ под сообщением о собрании Священного синода, граждане активно обсуждают поведение Филарета и возможные санкции.

"Цікаво, які на Філарета будуть накладені санкції? Відлучення від церкви? Анафема?", - вопрошает Олег Пахарь.

А кто-то высказался за то, что Епифанию и Филарету нужно помириться.

"Им бы с Филаретом да помириться, а не бегать комнатной собачкой за патриархом турецким..Церковь то Украинская..", - сказал Александр Киваев.

Ранее представитель ПЦУ признался, будут ли наказывать Филарета за "бунт".

Кроме того, ранее патриарх Филарет рассказал, как его одурачил Порошенко и Епифаний. Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет считает нечестным то, что экс-президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний не выполнили договоренностей.

Также ранее сообщалось, что почетный патриарх Украины Филарет отказался выполнять три пункта томоса об автокефалии.