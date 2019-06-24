"Отлучение от церкви? Анафема?": Епифаний собрал Собор, чтобы решить судьбу Филарета

Сегодня Священный Синод Православной церкви Украины заседает в доме митрополита Епифания.
24 июня, в понедельник, в столице Украины собрался Священный Синод Православной церкви под управлением митрополита Епифания в ответ на заявление почетного патриарха Филарета о восстановлении Киевского патриархата.
Отметим, 20 июня собранный Филаретом "собор" решил восстановить УПЦ КП и "разнес" Томос. На "поместном соборе" решили восстановить УПЦ КП и подтвердили, что ее главой остается Филарет.
Также на том "соборе" поддержали постановление, в котором говорится, что Томос об автокефалии, предоставленный ПЦУ Вселенским патриархатом, не соответствует статуту автокефальных церквей и поэтому ставит украинскую церковь в зависимость от Вселенского патриархата.
Так вот, сегодня Священный Синод Православной церкви Украины заседает в доме митрополита Епифания, который находится на территории Софии Киевской.
По информации, кроме ситуации с Филаретом рассмотрят еще и другие важные для православной церкви вопросы.
Заметим, в состав Синода ПЦУ входят 12 членов, трое из которых являются постоянными: это почетный патриарх Филарет, митрополит Макарий и митрополит Симеон.
Также стало известно, что Филарет на этот Синод ПЦУ не пришел.
Читайте также"Это не заслуга одного человека": Епифаний опустил 90-летнего Филарета на землюОтметим, что в социальной сети Facebook на странице ПЦУ под сообщением о собрании Священного синода, граждане активно обсуждают поведение Филарета и возможные санкции.
"Цікаво, які на Філарета будуть накладені санкції? Відлучення від церкви? Анафема?", - вопрошает Олег Пахарь.
А кто-то высказался за то, что Епифанию и Филарету нужно помириться.
"Им бы с Филаретом да помириться, а не бегать комнатной собачкой за патриархом турецким..Церковь то Украинская..", - сказал Александр Киваев.
Ранее представитель ПЦУ признался, будут ли наказывать Филарета за "бунт".
Кроме того, ранее патриарх Филарет рассказал, как его одурачил Порошенко и Епифаний. Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет считает нечестным то, что экс-президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний не выполнили договоренностей.
Также ранее сообщалось, что почетный патриарх Украины Филарет отказался выполнять три пункта томоса об автокефалии.