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"Спасибо, что не выбросили 90-летнего патриарха на улицу": Филарет обвинил Епифания во лжи

7 декабря 2019, 07:59

Филарет уточнил, что за Киевский Патриархат "будет бороться до последнего".

Патриарх Филарет и митрополит Епифаний
Патриарх Филарет обвинил митрополита Епифания во лжи / vidomosti.kiev.ua

Почетный патриарх Филарет отреагировал на решение Синода Православной церкви предоставить ему право пожизненного проживания в здании на Пушкинской и создать религиозную комиссию, которую он возглавит.

"Спасибо Предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Епифанию и Священному Синоду Православной Церкви Украины, что ... проявили ко мне милость: не выкинули 90-летнего Патриарха на улицу, как собирались это сделать, а оставили пожизненно проживать в помещении Киевской патриархии...", - отметил Филарет.

Также Филарет заявил, что слова митрополита Епифания о завершении ликвидации УПЦ КП являются ложью, добавив, что "церковь нельзя ликвидировать".

Он отметил, что за Киевский Патриархат "будут бороться до последнего".

"Мы будем бороться за Киевский Патриархат до последнего. Патриархат - это действительно независимая Церковь, потому что патриархат не может быть в составе другого Патриархата, а статус митрополии позволяет быть в составе другого Патриархата. Синод ПЦУ своими решениями продемонстрировал зависимость от греческой традиции, внося изменения в Божественную Литургию, и, как мне кажется, бессознательно готовит религиозную войну в Украине", - отметил Филарет.

Читайте такжеСкандал в ПЦУ: Филарет решил засудить соратника ЕпифанияНапомним, ранее сообщалось, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний высказался относительно патриарха Филарета. По его словам, в ПЦУ еще надеются на возвращение почетного патриарха из самоизоляции.

"Владыка Филарет остается архиереем ПЦУ до сих пор. Если вы заметили, то во время проведения Священных Синодов его место ожидает до сих пор. Он самоизолировался, имеет небольшое количество сторонников, которые окружают его, но мы верим, что он передумает и в дальнейшем будет вместе с нами", – сообщил Епифаний.

Также ранее сообщалось, патриарх Филарет получил отдельную религиозную миссию в составе ПЦУ. Такое решение связано с полной ликвидацией УПЦ КП.

В пресс-службе Синода отметили, что ценят вклад Филарета в развитии украинской церкви, поэтому оставляют ему право пожизненно использовать комплекс зданий, расположенный на улице Пушкинской, 36 в Киеве. Также патриарх имеет право пожизненно проводить служения во Владимирском соборе столицы.

ПЦУ назначила Филарету пожизненное материальное обеспечение, которое будет происходить за счет пожертвований и отчислений от собора.

УПЦ КП патриарх Филарет Митрополит Епифаний ПЦУ новости Украины
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