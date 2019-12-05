ПЦУ назначила Филарету пожизненное содержание и особую миссию

Патриарх Филарет получил пожизненное обеспечение от ПЦУ / УНИАН

Отдельную религиозную миссию в составе ПЦУ получит почетный патриарх Филарет. Такое решение связано с полной ликвидацией УПЦ КП.

В пресс-службе Синода отметили, что ценят вклад Филарета в развитии украинской церкви, поэтому оставляют ему право пожизненно использовать комплекс зданий, расположенный на улице Пушкинской, 36 в Киеве. Также патриарх имеет право пожизненно проводить служения во Владимирском соборе столицы.

ПЦУ назначила Филарету пожизненное материальное обеспечение, которое будет происходить за счет пожертвований и отчислений от собора.

"Мнения, что якобы Православная Церковь Украины желает выбросить патриарха Филарета на улицу - не соответствуют действительности и безосновательно провоцируют недоразумения среди верующих и общественности", – сказано в заявлении.

Как ранее сообщалось, патриарх Филарет призвал своих сторонников выйти на акцию протеста против судебных решений в попытке ликвидации УПЦ КП.

Напомним, в поддержку Филарета проводились митинги, организаторы которых связанны с Россией.