В ПЦУ объяснили, почему пока что отказались от переноса Рождества

Евстратий (Зоря) / Фото facebook.com/yevstr?__tn

В Православной церкви Украины рассказали о рисках, которые могут быть связаны с переходом ПЦУ на григорианский календарь, в частности, с переносом празднования Рождества.

Поспешная реформа может внести "смятение" в украинское православие - этот риск вполне реален в отличие от пользы для верующих. Такое мнение высказал глава пресс-службы ПЦУ Евстратий Зоря.

"Поспешная календарная реформа (и даже непродуманные попытки сейчас прорекламировать ее предложениями про "двойное празднование") потенциально "законсервирует" в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут смятение в украинское православие на десятилетия вперед", - написал Зоря в Facebook.

Скриншот / Фото facebook.com/yevstr?__tn

Напомним, ранее предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что на сегодняшний день в Украине не все поддерживают перенос даты празднования Рождества. По его словам, решение о переносе даты празднования будет принято после того, как большинство украинцев будет к этому готово.

Как известно, христиане западного обряда празднуют Рождество по григорианскому календарю - в ночь с 24 на 25 декабря, а христиане восточного обряда - по юлианскому календарю - в ночь с 6 на 7 января.

Как сообщал Главред, в 2019 году католическое Рождество будет нерабочим днем в Украине. Таким образом, украинцы получат дополнительный выходной 25 декабря.