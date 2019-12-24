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В ПЦУ объяснили, почему пока что отказались от переноса Рождества

24 декабря 2019, 08:01

Поспешная календарная реформа потенциально "законсервирует" в Московском Патриархате тысячи общин, уверен Евстратий Зоря.

Евстратий (Зоря)
Евстратий (Зоря) / Фото facebook.com/yevstr?__tn

В Православной церкви Украины рассказали о рисках, которые  могут быть связаны с переходом ПЦУ на григорианский календарь, в частности, с переносом празднования Рождества.  

Поспешная реформа может внести "смятение" в украинское православие - этот риск вполне реален в отличие от пользы для верующих. Такое мнение высказал глава пресс-службы ПЦУ Евстратий Зоря. 

"Поспешная календарная реформа (и даже непродуманные попытки сейчас прорекламировать ее предложениями про "двойное празднование") потенциально "законсервирует" в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут смятение в украинское православие на десятилетия вперед", - написал Зоря в Facebook. 

Скриншот
Скриншот / Фото facebook.com/yevstr?__tn

Напомним, ранее предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что на сегодняшний день в Украине не все поддерживают перенос даты празднования Рождества. По его словам, решение о переносе даты празднования будет принято после того, как большинство украинцев будет к этому готово.

Как известно, христиане западного обряда празднуют Рождество по григорианскому календарю - в ночь с 24 на 25 декабря, а христиане восточного обряда - по юлианскому календарю - в ночь с 6 на 7 января. 

Как сообщал Главред, в 2019 году католическое Рождество будет нерабочим днем в Украине. Таким образом, украинцы получат дополнительный выходной 25 декабря. 

реформа Рождество Евстратий (Зоря) ПЦУ
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