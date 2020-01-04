Епифаний успокоил украинцев: перенос Рождества пока отложили

Епифаний заявил, что украинцы пока не готовы к переносу Рождества / сайт президента Украины

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, который ранее заявил о полной ликвидации Киевского патриархата, считает, что украинцы пока не готовы к переносу Рождества на 25 декабря.

По словам Епифания, сейчас многие обсуждают реформу календаря, однако этот вопрос является достаточно сложным.

"Почему сложным? Потому что украинский народ пока, мы видим, не готов к календарной реформе", - сказал он.

Предстоятель ПЦУ также отметил, что после объединения всех украинцев в единой православной церкви решение о переносе даты Рождества с 7 января на 25 декабря будет приниматься легче.

"Этот вопрос мы поднимаем, но видим, что есть большое сопротивление. Многие привыкли уже к определенной дате", - подчеркнул Епифаний в интервью Радио Свобода.

Читайте такжеУкраинцы рассказали, когда хотят праздновать Рождество - опросНапомним, ранее митрополит Епифаний говорил, что решение о переносе даты празднования Рождества будет принято после того, как большинство украинцев будет к этому готово.

"Но сейчас мы видим, что не все поддерживают эту идею. Особенно это касается Западного региона. Поэтому мы будем и далее вести просветительскую работу и когда увидим, что абсолютное большинство православных христиан готовы к смене календаря, мы проведем календарную реформу", - подчеркнул Епифаний на брифинге по итогам Собора ПЦУ.