"Ловко дедушку кинули": Епифаний заявил о полной ликвидации Киевского патриархата

Митрополит Епифаний заявил о ликвидации УПЦ КП / УНИАН

В субботу, 14 декабря, в ходе заседания архиерейского Собора Православной церкви Украины митрополит Епифаний, которого ранее патриах Филарет обвинил во лжи, сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская патриархия УПЦ КП" и "Патриархия УАПЦ".

"На заседании архиерейского Собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская патриархия УПЦ КП" и "Патриархия УАПЦ", - отметил в фейсбуке представитель ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря

К слову, ПЦУ собрала в Национальном заповеднике "София Киевская" расширенный архиерейский Собор аккурат в годовщину создания единой поместной церкви.

Отметим, в комментяриях украинцы отметили, что 90-летнего филарета "ловко кинули".

"Ловко вы дедушку кинули", - подчеркнул Михаил Мурин, и добавил: "Его ввели в заблуждение, если б сразу сказали, что он в итоге станет никем, он на это никогда не пошел бы. И в один момент "святійший патриарх Філарет" стал никому не нужен, в первую очередь его ближайшему окружению которое на публике его превозносило, а по факту избавились от него при первой возможности".

Читайте также"Спасибо, что не выбросили 90-летнего патриарха на улицу": Филарет обвинил Епифания во лжиНапомним, ранее митрополит Епифаний рассказал, что патриарх Филарет намеревался возглавить Православную церковь Украины во время выборов ее предстоятеля.

"Во время Собора перед голосованием он заявил: "Почему мне нельзя выдвигать свою кандидатуру на пост Предстоятеля ПЦУ?". Но председательствующий открыл папку, зачитал то письмо, которое было подписано им собственноручно, и на этом вопрос был закрыт. И далее состоялась процедура голосования", – сказал Епифаний.