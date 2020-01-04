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Какого числа колядки, когда щедруют 2020 и когда нужно идти посевать

4 января 2020, 05:04

Главред выяснил, когда сеют-веют-посевают и что делают перед Рождеством, а что делают на Старый Новый год – традиции праздников и какие колядки и щедровки поют.

Когда колядуют в 2020, какого числа щедруют 2020, когда посевают – Зимние праздники 2020
Когда колядуют в 2020, какого числа щедруют 2020, когда посевают – Зимние праздники 2020 / cookorama.net

Зимние праздники 2020 только начались. Новый год 2020 позади – но приближается Рождество 2020 православное.

И самое время определиться: когда колядуют в 2020? Какого числа щедруют 2020? Когда нужно идти посевать?

Главред выяснил, когда сеют-веют-посевают и что делают перед Рождеством, а что делают на Старый Новый год – традиции этих праздников и какие колядки и щедровки поют в Украине.

Колядки, щедровки и когда посевают в 2020 году

Колядки и щедровки дают подсказку, когда для них приходит время.

Так, в колядках поют про Колядку (бога зимнего солнца у славян). С приходом христианства Коляду вытеснил мотив рождения Христа. Праздник теперь называют святым – Святвечір или Багат вечір, как говорят в Украине

Вместе с колядками в дом многие несут кутью, хотя традиционно это блюдо приносят крестники своим крестным родителям. Но в целом колядовать разрешается всем – и мужчинам, и женщинам, и взрослым, и детям.

Читайте такжеС Рождеством – открытки сказочные и живые гиф, короткие поздравленияВ щедровках поют уже не про святой, а про "щедрый вечер". Еще упоминаются Меланку или Маланку и святой Василий, праздник которого вообще-то только на следующий день. Эти песни, по народным поверьям, призывают в дом и для его хозяев щедрость Небес – щедрый урожай, достаток, благополучие.

Щедровать позволяется лишь молодежи – люди солидные и пожилые уже не ходят с щедровками. Не пустить щедровальников в дом – по примете, к бедности и неприятностям на целы год.

А в посевалках призывают сеять и посевать и поминают святого Василия – это день памяти святого. Посевают всегда мужчины – считается, что пришлые женщины в доме в этот день к бедности и неурядицам, а вот парни приносят счастье и удачу. Такой вот народный шовинизм.

Ходят посевальники с самого утра (в некоторых регионах – даже до рассвета). Зерно, которым посеяли в доме, не убирают минимум до захода солнца.

И получается, что:

  • когда колядуют в 2020 – с вечера 6 января и целый праздник 7 января;
  • когда щедруют 2020 – только лишь вечером 13 января – в праздник Старый Новый год 2020;
  • когда посевают – сразу после щедрования, а именно с утра и днем 14 января – на свято Василя.

О последнем подробнее читайте в нашем материале День Святого Василя або Старий Новий рік – як відзначають свято.

Какими крупами нельзя посевать

Можно ли посевать горохом? А кукурузой? Давайте разберемся.

Посевают чаще всего пшеницей, ячменем и рожью. И чем разнообразнее зерно, тем лучше. Так что можно и риса туда добавить, и гречку с перловкой. В отдельных местностях есть еще требование – чтобы зерно было целым: только такое, мол, для привлечения удачной жизни годится.

В то же время есть суеверие, что нельзя посевать горохом, просом и пшеном – мол, это к слезам в доме.

Также нельзя голыми руками посевать – лишь в теплых рукавицах. А за посевалки не платят деньгами – иначе сам весь год на бобах посидишь (без денег то есть), а лишь сладостями и прочими смаколиками. Угощения всегда убирают в отдельный мешок – подальше от зерна.

Колядки слушать

Щедрівки пісні слушать

праздник Рождество Сочельник Щедрый вечер колядка Рождество Христово Старый Новый год щедрование посевает
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