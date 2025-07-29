"Немного подбухнула": предательница Ани Лорак озадачила своим состоянием

Ани Лорак удивила своим видом.

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Ани Лорак - новый скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Ани Лорак отправилась в отпуск

В чем ее заподозрили фанаты

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-террориста РФ, показала, как выглядит на отдыхе.

На своей странице в соцсетях предательница опубликовала видео, в котором расхвалила свою подвеску, которая, по ее словам, раскрывает ее женскую силу и энергию.

видео дня

За кадром также был слышен голос ее мужа – испанца Исаака Виджраку, он отметил, что украшение на певице красивое. А вот поклонники были не совсем в восторге от откровений и вида артистки и даже заподозрили, что она пьяная.

Ани Лорак на отдыхе / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

"Она немного подбухнула";

"Почему парики на голове все время?";

"Терпеть не могу её";

"Пригубила для блеска глаз", - написали в комментариях.

Ани Лорак с новым мужем / фото: instagram.com, Ани Лорак

Напомним, не так давно Лорак и Виджраку сыграли тайную свадьбу на Мальдивах, а их официальный брак заключен в Испании. На церемонии не было родных пары, но поддержать их прилетели дочь Исаака и брат певицы, а вот дочь Ани не смогла присутствовать.

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Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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