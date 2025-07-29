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Мелкий жест мог навлечь беду: почему нельзя передавать ничего через порог

Руслан Иваненко
29 июля 2025, 19:58
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Как примета о пороге сохранилась с давних времен и влияет на поведение сегодня.
Порог
Почему украинцы до сих пор избегают передавать вещи через порог и не здороваются на нем / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему порог считали особым местом в доме
  • Что на самом деле означает запрет здороваться через порог
  • Действительно ли вещи, переданные через порог, несут несчастье

В народе до сих пор часто можно услышать: "Через порог не передавай", "На пороге не стой", "Не здороваются через порог". Эти запреты стали своеобразными негласными правилами, которые знает едва ли не каждый. Но мало кто на самом деле понимает, откуда они пошли.

Как выяснил Главред, эта примета имеет тысячелетнюю историю. В древности дом для наших предков был священным местом, зоной безопасности. А все, что оставалось вне его - то есть за порогом - считалось опасным и даже потусторонним.

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Как отмечает УНИАН, именно поэтому под порогом дома часто хоронили сожженный прах умерших родственников. Люди верили, что духи предков оберегают дом от зла, болезней, проклятий и других невзгод. В то же время, порог считался границей между миром живых и потусторонним миром - поэтому любое нарушение этой границы могло навлечь беду.

Основные запреты, связанные с порогом:

  • нельзя здороваться через порог или разговаривать, стоя на нем;
  • нельзя передавать вещи через порог;
  • не стоит стоять или сидеть на пороге;
  • не следует есть или пить на пороге;
  • запрещалось мести мусор через порог - считалось, что так вы выметаете из дома достаток.

Последствия нарушения

Согласно верованиям, вещи, переданные через порог, могли принести несчастье. Бытовало мнение, что таким образом можно отдать свою удачу и богатство. А подметание мусора через порог символизировало выметание достатка из дома.

С приходом христианства традиция хоронить прах умерших под порогом постепенно исчезла. Тем не менее, сама примета удивительным образом сохранилась и дошла до наших дней, хотя ее первоначальное значение со временем стерлось из памяти людей.

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