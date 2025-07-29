'Просил его бросить': генерал рассказал о ранении и спасении Буданова

Главное:
- Буданов получил серьезное ранение во время операции в зоне АТО
- Ранение было в руку, однако Буданов призвал побратимов оставить его
- Спецназовцы тогда спасли Буданова, несмотря на его слова
Начальник Главного управления разведки Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов получил серьезное ранение во время участия в операции в зоне АТО. Об этом рассказал бывший заместитель начальника ГУР МОУ Илья Павленко в интервью "Апостроф TV".
По его словам, во время выполнения задания Буданова ранили в руку. Несмотря на это, он не стал просить побратимов о помощи, а, наоборот, призвал оставить его на месте, чтобы не подвергать других опасности.
"Его ранили, и он просил ребят его бросить", - сказал Павленко.
Однако спецназовцы ГУР не выполнили эту просьбу. Побратимы эвакуировали раненого Буданова и спасли ему жизнь.
"Такие операции - это всегда риск, который требует профессионализма и ответственности... Ты идешь с пониманием, что тебе нужно рискнуть своим здоровьем и жизнью, но ты должен уменьшить этот риск. Почему? Потому что ты должен стать профессионалом. И не допустить даже того, чтобы тебя ранили, иначе можешь стать обузой для своих собратьев", - отметил генерал-майор.
Что известно о ранении Буданова
После эвакуации Кирилла Буданова доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Впоследствии он прошел полноценную реабилитацию.
На память о том эпизоде у него остался глубокий шрам на руке, который, в частности, можно было увидеть на официальных фотографиях с церемонии награждения "Знаком почета". Он получил награду за решение привлечь экипажи двух многоцелевых вертолетов Ка-32 к спасательной операции после ракетного обстрела Киева.
Операции РФ против Буданова - новости по теме
Как сообщал Главред, за последние 3 года в Украине разоблачены 102 агентурные сети РФ, среди которых были и те, что планировали покушения на президента Зеленского, руководителя ГУР Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка.
В частности, российские спецслужбы готовили покушение на Буданова на Пасху 2023 года. К операции были привлечены завербованные офицеры Государственной охраны. Их задержали на финальной стадии.
Ранее жена руководителя ГУР Кирилла Буданова Марианна Буданова, а также несколько сотрудников украинской военной разведки были отравлены из-за еды. У всех пострадавших обнаружили следы тяжелых металлов, которые не применяются в быту и имеют четкое целевое направление - отравление организма.
Кроме этого, Марианна Буданова после выздоровления в 2023 году снова серьезно заболела в конце 2024-го из-за последствий отравления мышьяком и ртутью. По данным журналистки Кэти Ливингстон, в декабре ее незаметно вывезли в США для лечения.
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О персоне: Илья Павленко
Илья Павленко - генерал-майор, ранее работавший в руководстве контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ), а затем занимал должность заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В рамках своих должностей он занимался изучением, анализом и противодействием деятельности российских спецслужб.
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