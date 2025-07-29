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Россияне снимали скальп: мать модели Ковальчук раскрыла жуткие подробности дела

Алена Кюпели
29 июля 2025, 16:52
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Мать изувеченной в Дубае украинской модели рассказала, что сделали с ее дочерью.
Над моделью Ковальчук страшно издевались
Над моделью Ковальчук страшно издевались / Коллаж Главред, фото 24СМИ, x.com/boom_arilu/

Кратко:

  • Кто издевался над украинской моделью Ковальчук
  • Что с ней делали

Украинская модель Мария Ковальчук, которую нашли покалеченной в Дубае в марте 2025 года и которая недавно впервые появилась на публике, пережила ужасные издевательства.

Об этом говориться в материале британского издания The Sun.

видео дня

В частности, издание пишет, что 21-летней Марии Ковальчук пришлось пришить скальп обратно, и на ужасающих медицинских снимках виден огромный шрам на макушке.

Мария утверждает, что подверглась жестокому обращению во время "вечеринки с туалетом" в Дубае и пыткам со стороны богатых россиян.

Она пропала более чем на неделю после посещения этого скандального мероприятия, прежде чем её обнаружили без сознания с ужасными травмами на обочине дороги.

Мария Ковальчук пока не может говорить
Мария Ковальчук боится выходить на улицу / фото: x.com/boom_arilu

Сейчас Мария восстанавливается в Норвегии, но ничего не помнит о том, что пережила после комы. Она до сих пор не может ходить без помощи костылей и не может покинуть укрытие из-за страха за свою жизнь.

Её мама, Анна, раскрыла более мрачные подробности о состоянии, в котором была найдена Мария.

Она говорит, что Марии "срезили волосы ножом", прежде чем юную модель скальпировали.

Мария Ковальчук перенесла три операции
Мария Ковальчук перенесла девять операций / фото: x.com/boom_arilu/

В эфире украинского телешоу "Говорить вся країна" Анна сказала: "У меня сложилось впечатление, что это сделали вот так, ножом, прямо по лицу.

"Казалось, что это сделали ножом от центра головы до самого глаза, а волосы срезали", - добавила она.

"Неясно, почему волосы были обрезаны, ведь это делали не в больнице, медсёстры мне это подтвердили.

"В больнице они бы не смогли поднять их таким образом, потому что на голове была огромная рана". Эмоциональная Анна добавила: "Если бы вы видели швы на голове, ведь скальп пришлось пришить обратно".

С момента обнаружения Марии пришлось перенести девять серьёзных операций. По три на каждой ноге, две на позвоночнике и последнюю – на сломанной лопатке, по словам Анны.

Одна нога Марии, несмотря на операции, находится в настолько плохом состоянии, что, по словам Анны, она, вероятно, никогда не будет её чувствовать.

Несмотря на ужасные травмы, семья до сих пор не получила никаких ответов о том, что на самом деле произошло в Дубае. Мария утверждает, что все записи видеонаблюдения, которые могли бы запечатлеть части ужасного испытания, были стерты, чтобы уничтожить любые улики.

Она также утверждала, что все её медицинские счета за операции, как ни странно, были оплачены дубайской полицией.

Первоначально считалось, что Мария была похищена и направлена в преступную группировку, связанную с преступным сообществом "Porta Potty" в ОАЭ.

Фото частично заживших травм можно посмотреть тут

Эти тревожные события, как известно, связаны с высокооплачиваемыми клиентами, которые унижают женщин, часто инфлюенсеров, за большие суммы денег.

Однако инсайдер, близкий к Марии, теперь обвинил в её травмах Россию: "Это русские пытали Марию".

По словам Марии и её друзей, она опоздала на рейс в Таиланд, остановившись в роскошном отеле Five Jumeirah Village в Дубае.

19-летний мужчина, с которым она недавно познакомилась в караоке-баре, предложил ей остановиться, а затем пригласил в номер отеля. После этого, как утверждается, её несколько часов подвергали издевательствам.

Полиция уже допросила подростка, сына известного российского бизнесмена, который подходит под описание подозреваемого.

19-летний Артём Папазов признался, что был на трёхдневной вечеринке с Марией, но отрицает, что ему что-либо известно о предполагаемом насилии.

Папазов - предполагаемый сообщник россиянки в деле Ковальчук
Папазов - предполагаемый сообщник россиянки в деле Ковальчук / Фото 24 СМИ

Александра Мерцалова, 19 лет, дочь московского бизнесмена, также была допрошена по поводу инцидента.

Папазов - предполагаемый сообщник россиянки в деле Ковальчук
Папазов - предполагаемый сообщник россиянки в деле Ковальчук / Фото 24 СМИ

Оба были отпущены без предъявления обвинений.

Россиянка Мерцалова предположительно издевалась над Ковальчук
Россиянка Мерцалова предположительно издевалась над Ковальчук / Фото Стархит

Полиция Дубая также рассматривает версию, согласно которой Мария могла спрыгнуть с карниза восьмого этажа на соседней строительной площадке.

Нейрохирург, осматривавший травмы модели, категорически заявил, что её травмы не соответствуют такому падению.

Россиянка Мерцалова предположительно издевалась над Ковальчук
Россиянка Мерцалова предположительно издевалась над Ковальчук / Фото Стархит

Он добавил, что, скорее всего, они были получены в результате избиения Марии и её попадания под машину.

Россиянка Мерцалова предположительно издевалась над Ковальчук
Россиянка Мерцалова предположительно издевалась над Ковальчук / Фото Стархит

Анна также заявила, что ей угрожали в интернете за то, что она рассказала об этом деле.

Она сказала: "Мне пришло исчезающее сообщение на телефон. В нём говорилось: Мы найдём тебя даже в Норвегии".

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Что произошло с Марией Ковальчук:

Как ранее писал Главред, Мария Ковальчук исчезла в Дубае 9 марта. Ее обнаружили только через десять дней на обочине дороги в крайне тяжелом состоянии: с переломами рук, ног и позвоночника.

Родные волновались, что модель могла попасть в рабство после посещения одной из вечеринок в Дубае.

Мария уже перенесла восемь операций, а врачи прогнозируют, что полное физическое восстановление может занять около года. Все это время с ней рядом остается ее мать.

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Что случилось с Марией Ковальчук в ОАЭ

20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук нашли на обочине дороги в Дубае с очень тяжелыми травмами. Она 10 дней не выходила на связь с родными. Позже стало известно, что девушка исчезла после вечеринки, где познакомилась с двумя мужчинами, которые заявили, что они из модельного бизнеса и планировала переночевать у них.

Родные Марии считают, что модель могла попасть в сексуальное рабство, где над ней издевались несколько дней. Ковальчук перенесла три сложных операции и сейчас ее состояние оценивают, как стабильное.

Также в издании The Mirror появилось заявление представителей правоохранительных органов, где уточнили, что модель могла упасть со строительной площадки, куда сама зашла.

Между тем, родные девушки полагают, что она стала жертвой сексуальной вечеринки с шейхами. Такие вечеринки называются Porto Party. В Сети гуляют видео где предположительно шейхи избивают девушек, стригут им волосы и делают с ними всякое. Предположительно Мария стала жертвой именно такой вечеринки.

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