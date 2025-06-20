Нашли виновных: стало известно, кто изувечил украинку Ковальчук в Дубае

Кратко:
- Кто избил украинскую модель в Дубае
- Что известно о ее состоянии
Мать украинской модели Марии Ковальчук, которую накануне нашли сильно покалеченной на обочине дороги в Дубае, раскрыла новые подробности дела девушки.
Как пишут российские пропагандистские СМИ, Мария Ковальчук уже пришла в себя и начала говорить. "Сейчас мы находимся в больнице. Маша уже начала говорить, но пока не может подробно рассказать, что с ней произошло. Мне известны имена и фамилии виновных, они уже есть в списке у прокурора", — рассказала женщина.
Как известно, Ковальчук перенесла восемь операций, впереди еще одна. Она начала говорить, но пока почти не передвигается. По словам подруги, у нее серьезные проблемы с памятью — Мария не узнает родных.
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Как ранее писал Главред, украинская модель Мария Ковальчук была найдена в больнице в Дубае в тяжелом состоянии. Как сообщалось, девушка десять дней не выходила на связь с родными после того, как рассказала маме, что познакомилась в клубе с двумя мужчинами из модельного бизнеса.
Сеть ошеломила новость о том, что Мария, которая родом со Львова, найдена в Дубае с многочисленными переломами рук, ног и позвоночника. Девушка исчезла после вечеринки, где познакомилась с двумя мужчинами, которые заявили, что они из модельного бизнеса и планировала переночевать у них.
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