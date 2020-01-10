День Святого Василя або Старий Новий рік – як відзначають свято

З Днем Василя пов’язано чимало прикмет і традицій.
14 січня – свято Василя 2020.
Це день святого Василя, який прославився своєю благочинністю та благодійністю. Він навернув до християнської віри чимало народу. До того ж святий Василь – покровитель землеробства та свиней. За що в Україні його вельми шанують.
У православній традиції 14 січня святкується День Василя Великого, адже цього дня він відійшов до неба.
Але саме свято 14 січня більш відоме як Старий Новий рік. Або ще – свято Василя та Маланки. День, коли починали засівати.
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День Василя – традиції
Свято Василя починається з ранкової церковної відправи. Після чого чоловіки – й лише вони, жінкам не дозволено – йдуть засівати. Спочатку у власній оселі, а потім уже по чужих домівках.
Читайте такжеДень Василя: дотепні й прикольні вітання зі святом на словах та в картинкахПершим до оселі має ввійти чоловік: він, за прикметою, у дім принесе щастя.
Зерно, яким засівають на Василя, не викидають. У селах їм кормлять домашню птицю, першим кидають у землю під час весняної посівної, а дехто зберігає як оберіг будинку від усього злого – цілий рік, до наступного свята Василя.
Дівчата ж цього дня ворожать на кохання та долю.
Цього дня неможна давати в борг – інакше сам проблеми з грошима матимеш.
Свято Василя – що можна їсти
На святковий стіл подають м’ясні блюда зі свинини (святий Василь – покровитель свиней, пам’ятаєте?) та щедру кутю (тобто заправлену смальцем та вершками). Кутю варять рано вранці. І повністю з’їсти її слід до вечора – тоді жити сім’ї у достатку весь рік.
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Свято Василя – прикмети
Окрім з’їденою до крихітки куті є ще одна прикмета на Василя на багатство – щоб кармани цього дня повні грошей були. Та й у самій хаті грошовий запас слід тримати.
Є такі народні прикмети на свято святого Василя:
- якщо ніч тиха і ясна – рік щасливий випаде не лише для людей, а й для худоби;
- якщо частина неба хмарами закрита частково – з того боку й буде урожай хліба, прийде щастя;
- сонце без хмар уранці зійде – теж рік щасливим буде, до того ж чекали на добрий урожай фруктів;
- іній вкриває всі дерева рясно – буде врожай на хліб;
- пішов сніг – на щастя та на добрий урожай;
- вітряна погода – на врожай горіхів;
- Повна ополонка на Василя – до весняного великого розливу.
Віншування на Василя – посівалки, засівалки на Щедрий вечір та Старий Новий рік
Сію, сію, засіваю,
З Новим роком вас вітаю!
На той новий рік,
Щоб ліпше вродило,
Ніж торік!
***
Ходить Ілля на Василя,
Носить пугу житяную,
Де замахне – жито росте,
Роди, Боже, жито, пшеницю,
Всяку пашницю;
У полі ядро, а в домі добро,
Дай Боже!
***
Сію, вію, посіваю, зі Старим Новим роком поздоровляю!
На щастя, на здоров'я та на Старий Новий рік,
Щоб уродило краще, ніж торік, -
Жито, пшениця і всяка пашниця,
Коноплі під стелю на велику куделю.
Будьте здорові зі Старим Новим роком та з Василем!
Дай, Боже! На щастя, на здоров'я, та нове літо
Роди, Боже, жито, пшеницю i всяку пашницю.
Добридень, будьте здорові!
***
Сійся, родися,
Жито, пшениця,
Горох, сочевиця
і всяка пашниця.
Внизу корениста,
Зверху колосиста,
Щоб на майбутній рік
Було більше, ніж торік,
Щоб всього було доволі
і в коморі, і на полі.
Сію, сію, посіваю,
Зі Старим Новим роком
Вітаю!