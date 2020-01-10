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День Святого Василя або Старий Новий рік – як відзначають свято

10 января 2020, 04:47

З Днем Василя пов’язано чимало прикмет і традицій.

Свято Василя 2020 – прикмети та традиції, віншування на Василя
Свято Василя 2020 – прикмети та традиції, віншування на Василя / Коллаж Главреда

14 січня – свято Василя 2020.

Це день святого Василя, який прославився своєю благочинністю та благодійністю. Він навернув до християнської віри чимало народу. До того ж святий Василь – покровитель землеробства та свиней. За що в Україні його вельми шанують.

У православній традиції 14 січня святкується День Василя Великого, адже цього дня він відійшов до неба.

Але саме свято 14 січня більш відоме як Старий Новий рік. Або ще – свято Василя та Маланки. День, коли починали засівати.

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День Василя – традиції

Свято Василя починається з ранкової церковної відправи. Після чого чоловіки – й лише вони, жінкам не дозволено – йдуть засівати. Спочатку у власній оселі, а потім уже по чужих домівках.

Читайте такжеДень Василя: дотепні й прикольні вітання зі святом на словах та в картинкахПершим до оселі має ввійти чоловік: він, за прикметою, у дім принесе щастя.

Зерно, яким засівають на Василя, не викидають. У селах їм кормлять домашню птицю, першим кидають у землю під час весняної посівної, а дехто зберігає як оберіг будинку від усього злого – цілий рік, до наступного свята Василя.

Дівчата ж цього дня ворожать на кохання та долю.

Цього дня неможна давати в борг – інакше сам проблеми з грошима матимеш.

Свято Василя – що можна їсти

На святковий стіл подають м’ясні блюда зі свинини (святий Василь – покровитель свиней, пам’ятаєте?) та щедру кутю (тобто заправлену смальцем та вершками). Кутю варять рано вранці. І повністю з’їсти її слід до вечора – тоді жити сім’ї у достатку весь рік.

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Свято Василя – прикмети

Окрім з’їденою до крихітки куті є ще одна прикмета на Василя на багатство – щоб кармани цього дня повні грошей були. Та й у самій хаті грошовий запас слід тримати.

Є такі народні прикмети на свято святого Василя:

  • якщо ніч тиха і ясна – рік щасливий випаде не лише для людей, а й для худоби;
  • якщо частина неба хмарами закрита частково – з того боку й буде урожай хліба, прийде щастя;
  • сонце без хмар уранці зійде – теж рік щасливим буде, до того ж чекали на добрий урожай фруктів;
  • іній вкриває всі дерева рясно – буде врожай на хліб;
  • пішов сніг – на щастя та на добрий урожай;
  • вітряна погода – на врожай горіхів;
  • Повна ополонка на Василя – до весняного великого розливу.

Віншування на Василя – посівалки, засівалки на Щедрий вечір та Старий Новий рік

Сію, сію, засіваю,

З Новим роком вас вітаю!

На той новий рік,

Щоб ліпше вродило,

Ніж торік!

***

Ходить Ілля на Василя,

Носить пугу житяную,

Де замахне – жито росте,

Роди, Боже, жито, пшеницю,

Всяку пашницю;

У полі ядро, а в домі добро,

Дай Боже!

***

Сію, вію, посіваю, зі Старим Новим роком поздоровляю!

На щастя, на здоров'я та на Старий Новий рік,

Щоб уродило краще, ніж торік, -

Жито, пшениця і всяка пашниця,

Коноплі під стелю на велику куделю.

Будьте здорові зі Старим Новим роком та з Василем!

Дай, Боже! На щастя, на здоров'я, та нове літо

Роди, Боже, жито, пшеницю i всяку пашницю.

Добридень, будьте здорові!

***

Сійся, родися,

Жито, пшениця,

Горох, сочевиця

і всяка пашниця.

Внизу корениста,

Зверху колосиста,

Щоб на майбутній рік

Було більше, ніж торік,

Щоб всього було доволі

і в коморі, і на полі.

Сію, сію, посіваю,

Зі Старим Новим роком

Вітаю!

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