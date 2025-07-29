Украина может только через год накопить важное оружие: о чем идет речь

Эксперт объяснил, почему Украина не может применять противопехотные мины уже сейчас.

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Противопехотные мины украинским воинам нужны уже сегодня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Жданов:

У Украины нет противопехотных мин

Собственное производство мин займет много времени

Противопехотные мины нужны Украине уже сегодня

Недавно Украина приняла решение о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин для более эффективной борьбы против страны-агрессора России на фронте.

Однако сейчас у Украины нет противопехотных мин. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. По его словам, Киеву надо где-то купить это оружие.

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"Очень боюсь, что наша власть скажет, что будет налаживать производство самостоятельно. Боюсь, потому что это растянется еще на год. А противопехотные мины нам нужны сегодня и сейчас",- подчеркнул он.

Жданов пояснил, что любая позиция прикрывается минным полем. Если это не танкоопасное направление, то минное поле, что понятно, закладывается именно противопехотным оружием.

"Если это танкоопасное направление, то ставится смешанное минное поле - и против танков, и против пехоты. А у нас противотанковые мины бросают с дронов на головы россиян для уничтожения опорников и блиндажей", - добавил эксперт.

Применение Украиной противопехотных мин - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе государства из Оттавской конвенции - международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин.

Впоследствии стало известно, что Украина придерживалась положений Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин с 2005 года. Однако из-за полномасштабного вторжения России, которая не подписывала этот документ и применяет такие мины с 2014 года, наша страна оказалась в неравных условиях.

Ранее, после разрешения Белого дома применять дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь страны-агрессора России, бывший президент США Джо Байден санкционировал предоставление Украине противопехотных мин.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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