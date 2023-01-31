Human Rights Watch обвинила ВСУ в использовании запрещенных противопехотных мин: в Украине ответили

HRW предполагает, что украинские военные якобы могли обстреливать Харьковщину из РСЗО Ураган снарядами с минами ПФМ.

ВСУ обвинили в использовании запрещенных противопехотных мин / 93-я ОМБр Холодный Яр

Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила украинских военных в использовании запрещенных противопехотных мин "лепесток" в Изюме и вокруг него, когда эта территория была оккупирована Россией.

Так, HRW в своем отчете, опубликованном во вторник, 31 января, утверждает, что задокументировала "многочисленные случаи", когда ракеты с противопехотными минами ПФМ ("минами-"лепестками") выпускали по захваченных оккупантами территориях вблизи российских военных объектов.

"Похоже, что украинские войска разбросали мины в районе Изюма, что приводит к жертвам среди гражданского населения и создает постоянную угрозу. Российские войска неоднократно использовали противопехотные мины и совершали зверства по всей стране, но это не оправдывает использование Украиной этого запрещенного оружия", - заявил директор отдела по вопросам вооружений Human Rights Watch Стив Гус.

HRW предполагает, что украинские военные якобы могли обстреливать эти районы из РСЗО Ураган снарядами с минами ПФМ. При этом организация считает, что применение противопехотных мин Россией "на территории, которую она надеялась постоянно контролировать", "маловероятно".

Реакция Украины

Украинские правозащитники возмущены публикацией доклада, который, по их мнению, "фактически поддерживает нашего врага". В совместном заявлении Харьковской правозащитной группы и Украинского Хельсинского союза по правам человека говорится об их попытках остановить эту публикацию и изучить данный вопрос вместе с представителями Минобороны.

"Независимо от корректности исследования, обнародование такого отчета несет значительные репутационные риски для Украины и, несомненно, повлияет на усилия государства по обеспечению поставки западного оружия", - говорится в заявлении правозащитников.

В МИД Украины подчеркнули, что полностью выполняют международные обязательства на фоне военных преступлений российских оккупантов и совершения ими преступлений против человечности и геноцида украинского народа.

"Напоминаем, что согласно Оттавской конвенции, Украина уничтожила уже 3 млн противопехотных мин, в частности запасы чрезвычайно опасных мин ПОМ-3. Россия же, напав на Украину, использовала и использует весь спектр запрещенных мин, в том числе особенно опасные для гражданских мины ПОМ-3 Медальон", - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, ранее международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала материал, в котором сообщила, что Украина якобы размещает военные базы в больницах и школах, чем подвергает опасности жизнь людей. В организации заявили, что "это нарушает законы войны, но никоим образом не оправдывает невыборочные атаки России".

Позже советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление международной правозащитной организации Amnesty International. Он подчеркнул, что любые заявления о нарушениях со стороны украинской армии носят характер информационной операции по дискредитации Вооруженных сил Украины и подрыва поставок вооружения со стороны западных партнеров.

Вас может заинтересовать: