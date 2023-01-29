glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

США и союзники усиленно обучат украинских военных боям с танками и артиллерией — NYT

29 января 2023, 09:32
США и прочие западные союзники Украины, говорят журналисты, The New York Times. будут обучать ВСУ во избежание заморозки конфликта.

Пентагон, оружие
США и союзники усиленно обучат украинских военных боям с танками и артиллерией — NYT / коллаж фото УНИАН

Власти США и власти других союзных Украине стран намерены обучать украинских военных ведению боев с применением пехоты, танков и артиллерии. Об этом сообщает авторитетное западное издание The New York Times.

Таким образом, планируют изменить динамику боевых действий в Украине.

Согласно источникам издания, США и союзники, в последние недели начали активнее обсуждать, как изменить динамику на поле боя в пользу Украины из-за опасений, что замораживание конфликта может быть на руку России.

Для достижения этих целей США и их союзники должны не только нарастить поставки вооружений, в том числе танков, боевых машин пехоты и артиллерии, но расширить обучение украинских военных, чтобы те могли использовать все новое оружие в комплексе.

"Это будет экспресс-курс обучения тому, что американские военные называют общевойсковым боем, ведение которого оттачивается в ВС США месяцами, если не годами тренировок", — говорится в статье.

Западное оружие для Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 25 января заявил, что правительство Германии приняло решение поставить танки Leopard 2. Берлин предоставит разрешение другим странам передавать немецкие Leopard третьим государствам, в результате чего союзники смогут передать танки Украине.

По данным немецкого Spiegel, Украина получит около 80 танков от западных союзников. Речь идет о двух танковых батальонах по 40 единиц техники.

Ранее стало известно, что у Байдена могут рассмотреть возможность отправить Украине около 30 танков Abrams. По информации журналистов, Пентагон никогда не отказывался от изучения вопроса о предоставлении такой помощи.

Как 25 января заявил новый министр обороны Германии Борис Писториус, очень скоро украинские военные начнут обучаться навыкам управления Leopard 2.

Другие новости:

новости США ВСУ война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:07

На Луганщине в больницу привезли 300 раненых "вагнеровцев" с ВИЧ и сифилисом - Генштаб

09:55

Горячая фаза войны затянется до конца весны, ВСУ выйдут на границы 1991 года - СвитанВидео

09:40

Любовный гороскоп на неделю 30 января – 5 февраля: Девам – огорчение, львам - испытанияВидео

09:32

США и союзники усиленно обучат украинских военных боям с танками и артиллерией — NYTВидео

09:01

В Иране беспилотники атаковали завод Минобороны, на котором производят боеприпасыВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:38

В ВСУ оценили шансы на новое полномасштабное наступление войск РФВидео

08:30

Женский гороскоп на неделю 30 января – 5 февраля: Водолею – большая ссора, Девам - неприятностиВидео

08:30

Как смягчить жесткую говядину: хитрый секрет – и от тарелки за уши не оттащишьВидео

08:20

Кремль будет торопиться начать наступлениемнение

Реклама
08:17

Пентагон негласно склоняют предоставить Украине истребители F-16 - Politico

07:51

РФ готовит наступление на нескольких направлениях: в ISW оценили шансы оккупантов на успех

06:24

Мини Захаровой и бульдожьи щеки Лаврова - это все безжалостные знаки увяданиямнение

06:03

День памяти Героев Крут: почему Круты стали символом национальной чести украинского народаВидео

05:00

День ангела Антона: сердечные поздравления для мужественных и любящих мужчин

04:10

Чистая кожа станет сразу грязной: как часто нужно менять полотенца, чтобы не навредить самому себеВидео

03:20

Разлетаются горячими за минуту: самый потрясный рецепт лепешек, от которых невозможно оторватьсяВидео

02:35

Ждать ли рекордных морозов – 30°: синоптик удивила неожиданным прогнозом до весныВидео

02:02

"Хоть бы откапали лебедя": Волочкова попала в больницу после бурного дня рожденияВидео

01:35

"Поймаем врага на ошибках": есть два сценария дальнейших событий на фронте – экспертВидео

00:02

"Нужно формировать новые резервы": офицер ВСУ прогнозирует долгую войну в УкраинеВидео

Реклама
28 января, суббота
23:29

"По-тихому задвухсотился": ВСУ ликвидировали российского топ-офицераВидео

23:11

Не убей свой смартфон: чем опасна быстрая зарядка и как правильно оживить гаджет

22:45

Постоянный штурм и обстрелы: в ВСУ рассказали о жестких боях в УгледареВидео

22:43

"Это необходимо для защиты жизни": Зеленский открыто высказался о поставках ракет ATACMSВидео

22:07

100 гривен за пачку: цены на сигареты рекордно ползут вверхВидео

21:31

Зачем 30 января выходить из дома пятками вперед: приметы и что нельзя делатьВидео

21:11

"Мы сталкиваемся с угрозой": в НАТО заявили о готовности к прямому столкновению с РФВидео

20:56

"После разгрома Украины": в РФ очумели и назвали сроки, когда допустят россиян к ОлимпиадеВидео

20:26

В России позорно похвастались уничтожением танка Abrams, показав фото 20-летней давности из ИракаВидео

20:24

"Пойдут в наступление до 24 февраля": Данилов назвал области, где будет прорываться врагВидео

19:43

Принц Гарри откровенно рассказал, почему Миддлтон "скандалит" с Меган МарклВидео

19:20

Путин хочет вновь получить право опаздывать на полчасамнение

19:12

РФ может пойти в наступление на следующей неделе - британский экспертВидео

18:51

Отвести кары небесные и привлечь счастье: чего категорически нельзя делать за обеденным столом

18:47

Подоляк жестко поставил на место "гопника" Медведева и указал на то, откуда он родомВидео

18:45

Киев может затопить: синоптики сделали важное предупреждениеВидео

18:06

На Луганщине вражеский лазарет взорвали вместе с оккупантами: в РФ воют из-за удара HIMARSВидео

18:00

Притягивают богатство, как магнит: 5 знаков Зодиака, которым легко достаются деньги

17:35

Украина получит танки Т-72: эксперт рассказал, что ждет оккупантов на поле бояВидео

17:26

"После подтяжки русский язык забыл?": любимчика Путина Киркорова опозорили россиянеВидео

Реклама
17:25

Завершение войны в 2023 году: эксперт назвал главное условие поражения РФВидео

16:59

Бронь от мобилизации: в Кабмине определили, кому из работников не светит военкоматВидео

16:48

"Не было никаких заявлений": Игнат опроверг информацию об ожидании 24 истребителей F-16Видео

16:39

Женатый Джигурда обнародовал личное видео с Волочковой

16:35

"Сдал Славянск": повар Путина вылил ушат помоев на нытика ГиркинаВидео

16:29

Украину накроет сильнейший снегопад: синоптик рассказал, где ждать сугробов и мощного циклонаВидео

16:22

Пылесоса при уборке недостаточно: почему ковры считают опасными для здоровья

16:02

"Россия - это лузер": Кочетков объяснил, почему РФ уже не в силах изменить ход войныВидео

15:58

Скандал с "венгерским Закарпатьем": зашкварившаяся депутат ответила на обвиненияВидео

15:46

"Переговоры идут ускоренно": Подоляк рассказал о передаче авиации и мощных ракет для УкраиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять