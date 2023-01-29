США и прочие западные союзники Украины, говорят журналисты, The New York Times. будут обучать ВСУ во избежание заморозки конфликта.

США и союзники усиленно обучат украинских военных боям с танками и артиллерией — NYT / коллаж фото УНИАН

Власти США и власти других союзных Украине стран намерены обучать украинских военных ведению боев с применением пехоты, танков и артиллерии. Об этом сообщает авторитетное западное издание The New York Times.

Таким образом, планируют изменить динамику боевых действий в Украине.

Согласно источникам издания, США и союзники, в последние недели начали активнее обсуждать, как изменить динамику на поле боя в пользу Украины из-за опасений, что замораживание конфликта может быть на руку России.

Для достижения этих целей США и их союзники должны не только нарастить поставки вооружений, в том числе танков, боевых машин пехоты и артиллерии, но расширить обучение украинских военных, чтобы те могли использовать все новое оружие в комплексе.

"Это будет экспресс-курс обучения тому, что американские военные называют общевойсковым боем, ведение которого оттачивается в ВС США месяцами, если не годами тренировок", — говорится в статье.

Западное оружие для Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 25 января заявил, что правительство Германии приняло решение поставить танки Leopard 2. Берлин предоставит разрешение другим странам передавать немецкие Leopard третьим государствам, в результате чего союзники смогут передать танки Украине.

По данным немецкого Spiegel, Украина получит около 80 танков от западных союзников. Речь идет о двух танковых батальонах по 40 единиц техники.

Ранее стало известно, что у Байдена могут рассмотреть возможность отправить Украине около 30 танков Abrams. По информации журналистов, Пентагон никогда не отказывался от изучения вопроса о предоставлении такой помощи.

Как 25 января заявил новый министр обороны Германии Борис Писториус, очень скоро украинские военные начнут обучаться навыкам управления Leopard 2.

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