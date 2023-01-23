Готовы воевать с РФ: элитную бригаду десанта США оставляют у границ Украины

Американские солдаты из десантной дивизии находится ближе к войне в Украине, чем любое другое подразделение армии США.

Десантники США / Facebook/USarmy

В Румынии, в непосредственной близости от границ Украины, остаются подразделения из состава 101-й воздушно-десантной дивизии армии США.

Американских военных, которых перебросили ранее в Румынию для учений, оставят у румынско-украинской границы еще на 9 месяцев, говорится в материале New York Times.

Журналисты пишут, что американские солдаты из десантной дивизии находится "ближе к войне в соседней Украине, чем любое другое подразделение армии США".

Также подчеркивается, что размещенные в Румынии подразделения армии США "станут первой линией обороны, если Россия вторгнется дальше на запад".

Отмечается, что находящиеся в Румынии десантники США уйдут на ротацию в ближайшие 2 месяца. Их заменит другая бригада из 101-й дивизии, которая базируется в Форт-Кэмпбелл, штат Кентукки.

Ранее сообщалось о том, что у границы Украины в Румынии США развернули 2-ю бригаду 101-й десантной дивизии. Американские военные находятся в полной готовности.

Об этом идет речь в материале американского телеканала CBS.

Журналисты говорят, что это одно из самых боеспособных и элитных соединений армии США с минимальным временем для перебрасывания и развертывания на любом театре военных действий сроком до нескольких суток.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, подразделения 2-й бригады 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, которые разместили на румынско-украинской границе, могут зайти на территорию Украины в рамках шагов по обороне НАТО.

Таким образом Пентагон показывает свою заинтересованность в процессах, которые сейчас происходят в Украине и российско-украинской войне.

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