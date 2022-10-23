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"Превентивный удар НАТО": эксперт о сценарии переброски в Украину десантников США

23 октября 2022, 18:50

НАТО может защищать Альянс и на чужой территории, с которой может быть нанесен удар, не исключил Роман Свитан.

солдаты НАТО
Американских десантников могут перебросить в Украину / Reuters

Подразделения 2-й бригады 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, которые разместили на румынско-украинской границе, могут зайти на территорию Украины в рамках шагов по обороне НАТО.

Таким образом Пентагон показывает свою заинтересованность в процессах, которые сейчас происходят в Украине и российско-украинской войне, заявил военный эксперт Роман Свитан в эфире FREEДОМ.

"Основная парадигма участия войск США - защита стран НАТО. Они эту парадигму активно продвигают. Но нигде не написано, что защита НАТО происходит именно в странах НАТО. Они могут защищать Альянс и на чужой территории, с которой может быть нанесен удар. Это же американцы, Пентагон! Они не будут ждать нападения на натовские структуры. Они будут наносить превентивные удары", - не исключил эксперт.

Собеседник уверен в том, что взрыв любого ядерного боеприпаса на территории Украины, в акватории Черного моря или недалеко от любой из стран НАТО - это уже будет считаться нападением на саму страну НАТО.

"Поэтому мы сейчас и видим разворачивание и усиление определенных натовских рубежей на восточном фронте - это и Польша, и Румыния, и Прибалтика. Любое движение россиян с использованием ядерного вооружение, использование "грязной ядерной бомбы" или любые движения, связанные атомными станциями Украины, они повлекут действия военного плана по пресечению такого рода угроз", - не исключил он.

Эксперт говорит, что может быть нанесен превентивный удар для недопущения эскалации со стороны РФ.

"То есть по россиянам будет нанесен удар до того, как они используют ядерное оружие. Поэтому и нужны такие подразделения, как 101 бригада ВДВ США - бригада быстрого реагирования, которая разворачивается в определенных местах для выполнения определенных задач и на земле, и в воздухе", - подчеркнул он.

Свитан добавил, что Пентагон может планировать определенные действия на глубину стран НАТО до 1-1,5 тыс км - это боевые радиусы основных истребителей стран НАТО.

"Потому это как минимум противодействие ядерному шантажу россиян, даже медийному. На любое такое медийное действие РФ, Пентагон отвечает военным действием", - резюмировал он.

Война в Украине: позиция США

Напомним, в Соединённых Штатах Америки сделали однозначное заявление об ответных действиях в случае применения Россией ядерного оружия в Украине.

С соответствующим заявлением выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

Он подчеркнул, что ответные меры США в случае применения Россией ядерного оружия в Украине не будут зависеть от того, будет ли оно применено в тактическом или более крупном масштабе.

Ранее бывший министр обороны США и директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что вероятность ядерного удара по Украине составляет 20-25%.

"В начале полномасштабного российского вторжения вероятность применения тактического ядерного оружия по Украине составляла 1-5%. Сейчас эта цифра увеличилась и составляет 20-25%", - говорит Панетта ссылаясь на аналитиков из органов разведки.

Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что Россия не должна победить в войне против Украины.

РФ представляет угрозу всему Западу. Об этом он сказал в интервью MSNBC.

Американский лидер напомнил о том, что США уже вложили в помощь Украине много денег, но это не является главным.

"Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это гораздо больше, чем об украинцах, это о НАТО, о Западной Европе. Это касается достижения ясной цели - чтобы президент России Владимир Путин не смог добиться успеха", — добавил Байден.

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НАТО новости США война России и Украины
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