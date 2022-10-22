"Путин не должен победить": Байден сделал громкое заявление о войне в Украине

Американский лидер напомнил о большом объеме помощи США Украине.
Россия не должна победить в войне против Украины, заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.
РФ представляет угрозу всему Западу. Об этом он сказал в интервью MSNBC.
Американский лидер напомнил о том, что США уже вложили в помощь Украине много денег, но это не является главным.
"Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это гораздо больше, чем об украинцах, это о НАТО, о Западной Европе. Это касается достижения ясной цели - чтобы президент России Владимир Путин не смог добиться успеха", — добавил Байден.
Напомним, ранее в Соединённых Штатах Америки сделали однозначное заявление об ответных действиях в случае применения Россией ядерного оружия в Украине.
С соответствующим заявлением выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.
Он подчеркнул, что ответные меры США в случае применения Россией ядерного оружия в Украине не будут зависеть от того, будет ли оно применено в тактическом или более крупном масштабе.
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