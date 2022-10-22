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"Готовы воевать": США перебросили к границам Украины элитную бригаду десанта - CBS

22 октября 2022, 19:26

Военный объект США находится на побережье Черного моря в Румынии.

десантники
Десантников США перебрасывают к границам Украины / Скриншот CBS

У границы Украины в Румынии США развернули 2-ю бригаду 101-й десантной дивизии. Американские военные находятся в полной готовности.

Об этом идет речь в материале американского телеканала CBS.

Журналисты говорят, что это одно из самых боеспособных и элитных соединений армии США с минимальным временем для перебрасывания и развертывания на любом театре военных действий сроком до нескольких суток.

Подчеркивается, что подразделения 101- десантной дивизии США находятся в Румынии с целью защиты территории НАТО, но в случае "эскалации боевых действий или нападения на НАТО они полностью готовы воевать на территории Украины".

Авторы сюжета уточняют, что военный объект США находится на побережье Черного моря в Румынии. Это стало крупнейшим развертыванием 101-й воздушно-десантной дивизии в Европе со времен Второй мировой войны.

Война в Украине: позиция США

Напомним, в Соединённых Штатах Америки сделали однозначное заявление об ответных действиях в случае применения Россией ядерного оружия в Украине.

С соответствующим заявлением выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

Он подчеркнул, что ответные меры США в случае применения Россией ядерного оружия в Украине не будут зависеть от того, будет ли оно применено в тактическом или более крупном масштабе.

Ранее бывший министр обороны США и директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что вероятность ядерного удара по Украине составляет 20-25%.

"В начале полномасштабного российского вторжения вероятность применения тактического ядерного оружия по Украине составляла 1-5%. Сейчас эта цифра увеличилась и составляет 20-25%", - говорит Панетта ссылаясь на аналитиков из органов разведки.

Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что Россия не должна победить в войне против Украины.

РФ представляет угрозу всему Западу. Об этом он сказал в интервью MSNBC.

Американский лидер напомнил о том, что США уже вложили в помощь Украине много денег, но это не является главным.

"Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это гораздо больше, чем об украинцах, это о НАТО, о Западной Европе. Это касается достижения ясной цели - чтобы президент России Владимир Путин не смог добиться успеха", — добавил Байден.

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