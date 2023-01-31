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В Воздушных силах ВСУ рассказали, как россияне пытаются "кошмарить" Украину и Европу

31 января 2023, 20:14
Игнат отметил, что непродолжительность воздушных тревог по Украине 31 января свидетельствует об учебных полетах.
В Воздушных силах ВСУ рассказали, как россияне пытаются 'кошмарить' Украину и Европу
Россия пытается запугать Украину и Европу запусками самолетов в Беларуси / Минобороны РФ, скриншот с видео

Российские оккупационные войска пытаются запугивать Украину и Европу, поднимая в небо над Беларусью истребители МиГ-31К. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Это еще и психологический фактор влияния на страны Европы. Потому что в ток-шоу скабеевых и соловьевых не прекращается истерия угроз ядерными ударами, они это заявляют, уже называя европейские столицы напрямую. Думаю, что в странах Европы и НАТО есть определенная реакция на то, что эти самолеты летают не так уж и далеко от их границ", - отметил Игнат.

Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что непродолжительность воздушных тревог по Украине 31 января свидетельствует именно об учебных полетах.

"Тревоги были масштабными в плане географии, но не такими продолжительными, как мы обычно ожидаем после взлетов Миг-31К, которые являются носителями ракеты "Кинжал". То, что они были непродолжительными, свидетельствует о том, что это были тренировочные полеты для того, чтобы кто-то восстанавливал навыки, какие-то другие задачи. Но в любом случае тревога будет объявлена. Крайняя массированная ракетная атака в январе – это применялись фактически все типы вооружения, и наземные, и с кораблей, и воздушные. И, да, было применено два "Кинжала", - рассказал Игнат.

Добавим, что 31 января воздушную тревогу по всей территории Украины объявляли трижды.

Ракетный террор россиян

Недавно руководительница объединенного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что РФ может готовить новый удар по Украине. По ее словам, оккупанты готовы использовать как дроны-камикадзе, так и крылатые ракеты. Гуменюк подчеркнула, что в Черном море РФ держит 11 кораблей, в том числе три ракетоносителя, снаряженные 20 ракетами Калибр.

Как отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, в России осталось до 20% от довоенных запасов высокоточных ракет – примерно 550 единиц. Поэтому она комбинирует их с дронами-камикадзе и перерабатывает ракеты C-300 и C-400 для запусков "земля-земля".

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценил вероятность нанесения ударов российскими оккупантами по Украине ракетами комплекса С-400 с территории Беларуси. "Они (удары по Украине комплексами С-400, - ред.) могли бы осуществляться и из Беларуси", - сказал он.

Военный эксперт не исключил, что оккупанты для этих целей могли бы использовать территорию авиабазы в Зябровке, где размещены российские комплексы С-300 и С-400.

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война в Украине война России и Украины Юрий Игнат
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