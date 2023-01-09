"Некоторые падают в море, некоторые - россиянам на головы": Игнат рассказал о русских ракетах

По информации спикера ВС ВСУ Юрия Игната, некоторые ракеты оккупантов довольно часто и мощно падают в акватории Каспийского моря.

Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал о русских ракетах / скриншот из видео, командование ВС ВСУ

У новых российских ракет есть недостатки, из-за которых они могут падать россиянам в буквальном смысле на головы, не долетая до даже до границы Украины. С таким заявлением выступил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире единого телемарафона.

По его информации, некоторые ракеты оккупантов падают в акватории Каспийского моря.

"Знаем тоже, что не все ракеты, выпускаемые оккупантами по Украине, долетают даже до наших границ. Некоторые падают в Каспийское море, некоторые — россиянам на головы. Даже эти ракеты новые имеют определенные недостатки, и надеюсь, что таких ракет у них будет все больше и они будут падать на их же территории", — рассказал Игнат.

Атаки по Украине дронами-камикадзе Shahed

Ранее экс-начальник пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев отмечал, что Россия намеренно атакует Украину дронами-камикадзе в ночное время чтобы обойти украинскую ПВО. В темное время суток и при плохих погодных условиях разглядеть в небе "Шахеды" гораздо труднее, на это и рассчитывают российские оккупанты.

Напомним, украинские силы противовоздушной обороны за прошедшие двое суток сбили 100% дронов, которыми российские войска атаковали территорию Украины. Такие данные озвучил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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