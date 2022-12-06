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"Речь идет о десятках": у оккупантов еще хватает самолетов для ударов по Украине - спикер ВС

6 декабря 2022, 08:36
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил - у российских оккупантов остается достаточно самолетов для новых массированных ударов по Украине.
Игнат, самолет
Юрий Игнат / коллаж https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

К сожалению, у русских оккупантов по-прежнему есть возможности для нанесения массированных ударов по объектам в Украине. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала FREЕДОМ.

"К сожалению, самолетов этих достаточно – не только Ту-95, но и Ту-160. Один самолет Ту-95 может от восьми ракет нести, и их в России еще много. Речь идет о десятках, поэтому говорить, что они не смогут наносить удары, тоже нельзя. Аэродром большой, ущерб самому аэродрому, думаю, минимальный. Но это тревожный для них сигнал", − заявил он.

Позднее в эфире телемарафона на канале Суспільне Игнат рассказал о том, что оккупанты могут нанести новый ракетный удар по территории Украины уже во вторник, 6 декабря. И поэтому украинцам следует быть очень бдительными и помнить об опасности с воздуха.

"Могут повторить сегодня. Во-первых, праздник (День ВСУ — Главред). Во-вторых, видим такие тенденции, что 10-11 октября, 17-18 октября наносили удары один день, на второй наносили удары несколько меньше, но, все таки, наносили", — подытожил он.

Взрывы на военной базе России в Энгельсе

Российские СМИ сообщили, что 5 декабря утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. По их данным, ударный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Повреждены минимум два Ту-95.

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал, что удары пришлись минимум по трем военным самолетам РФ. Причина – неосторожное курение. Он отметил, что с этой авиабазы вылетают самолеты для бомбардировок Украины.

На днях журналисты Spiegel сообщили, что оккупанты РФ проводят тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали там почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты говорил, что ситуация указывает на возможную подготовку к крупномасштабной атаке на Украину.

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