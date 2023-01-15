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"Эти ракеты невозможно сбить": Игнат сообщил, что РФ может ударить по Киеву модифицированными С-300

15 января 2023, 15:57
Игнат подчеркнул, что Украине нужно больше систем ПВО, поскольку небо над Украиной нельзя закрыть тем количеством ПВО, которое передали международные партнеры.
'Эти ракеты невозможно сбить': Игнат сообщил, что РФ может ударить по Киеву модифицированными С-300
Игнат сообщил, что РФ может ударить по Киеву модифицированными С-300 / Минобороны РФ, скриншот с видео

Российские оккупационные войска сознательно атаковали города Украины накануне зенитными ракетами C-300 и C-400, поскольку знают, что украинской ПВО сложно их сбивать. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Как отметил Игнат, оккупанты уже использовали зенитные ракеты для ударов по украинским городам, например, по Харькову или Николаеву, но Киев 14 января атаковали С-300 и C-400 – впервые.

"Ракета летит так же как и баллистическая: по траектории, по дуге. Место запуска обычных ракет С-300 до 150 километров. Но есть и модификация ракет С-300, которые могут лететь еще дальше. Не говоря уже о комплексе С-400. Эти ракеты летят с большого расстояния и попадают. Чем больше дальность, тем больше неточность. Такой принцип они применили по Киеву", - рассказал он.

Представитель Воздушных сил ВСУ также отметил, что скорость этих ракет большая – С-300 – более 3000 км/ч, а С-400 – более 4000 км/час. Кроме того, по его словам, C-300 и C-400 почти невозможно сбить.

"Эти ракеты невозможно сбивать – ну не может С-300 сбить С-300, а это комплекс, который у нас основной на вооружении", - пояснил Игнат.

Он также подчеркнул, что существует дальнейшая угроза ударов С-300 по Киеву. Но в дальнейшем будут приняты определенные меры, касающиеся северного направления, чтобы избегать этого.

Спикер также добавил, что Украине нужно больше систем ПВО, поскольку небо над Украиной нельзя закрыть тем количеством ПВО, которое передали международные партнеры.

Ракетная атака на Украину 14 декабря

РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января. В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.

Также во время масштабной тревоги российские военные попали по многоквартирном доме в Днепре. Ракета РФ уничтожила 72 квартиры мирных жителей Днепра. 164 квартиры повреждены.

В Днепре число жертв российской ракетной атаки увеличилось - уже известно о более чем 20 погибших.

Сейчас продолжаются поиски пропавших без вести - это, по меньшей мере, 37 человек.

Больше новостей о ракетном терроре РФ:

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