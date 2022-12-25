"Чудо на Рождество": в Беларуси загорелся истребитель Миг-31К, который обстреливал Украину

По предварительным данным, поврежден двигатель самолета – это не позволит борту в ближайшее время совершать полеты.

В Беларуси загорелся российский истребитель Миг-31К / Википедия

В воскресенье, 25 декабря, на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси загорелся российский истребитель Миг-31К, который обстреливал Украину ракетами "Кинжал". Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

"Мониторинговая группа владеет информацией, что сегодня, 25 декабря, на аэродроме в Мачулищах, произошло возгорание двигателя одного из Миг-31К ВКС РФ", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, поврежден двигатель самолета – это не позволит борту в ближайшее время совершать полеты.

"Что это, если не цуд на Каляды? (Что это, если не чудо на Рождество? - ред.)", - отметили в сообщении белорусские наблюдатели.

Что известно о МиГ-31 Миг-31 – советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. Является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25. Миг-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырех самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км. МиГ-31 имеет много модификаций. Одной из них является Миг-31К, который имеет на вооружении крылатые ракеты "Кинжал", пишет Википедия.

Напомним, недавно бойцы ВСУ уничтожили российский тактический фронтовой бомбардировщик Су-24М. Вражеская цель была сбита под Бахмутом в Донецкой области. По данным военного корреспондента Андрея Цаплиенко, борт RF 93798 принадлежал к 11-му смешанному авиационному полку с местом базирования на аэродроме Мариновка возле Волгограда. Бойцы ВСУ также рядом с обломками нашли шлем одного из летчиков. На нем фамилия "Редькин".

Также сообщалось, что украинские защитники в течение сорока минут сбили российский ударный вертолет К-52, а также штурмовик Су-25 общей стоимостью около $27 млн. Вражеские вертолеты были сбиты подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг".

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