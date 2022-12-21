Минус дорогущий 'Аллигатор': россияне сбили на Запорожском направлении свой вертолет Ка-52

Ориентировочная стоимость ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" составляет 16 миллионов долларов США или 484 миллиона рублей.

Россияне сбили на Запорожском направлении свой вертолет Ка-52 / Википедия

Российские войска в Запорожской области сбили собственный ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Стоимость вражеского бомбардировщика составляет сотни миллионов рублей. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram со ссылкой на сообщение российских пабликов.

Как информируют в ВСУ, вражеская противовоздушная оборона, вместо ракет и беспилотников, ликвидирует свои же летательные аппараты. Так, в начале декабря российский ЗРПК "Панцирь-С1" обнаружил в ночном небе объект и принял решение о его "приземлении".

Цель была успешно ликвидирована, но позже оказалось, что вертолет был российским Ка-52 "Аллигатор". К сожалению, по данным оккупантов, экипаж "Аллигатора", который был внутри Ка-52, – выжил.

"Российская ПВО она такая. Сбить ракету - нет! Сбить собственный вертолет или самолет - да! Мы за второй вариант! А пока весь экипаж зенитчиков приглашаем на праздничный ужин в их честь", - говорится в сообщении Страткома.

Отметим, что по данным Википедии, Ка-52 (также известен как "Аллигатор") – это российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляющая разведку местности, целеуказания и координации действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Является продолжением развития модели Ка-50 "Черная акула". Ориентировочная стоимость ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" составляет 16 миллионов долларов США или 484 миллиона рублей.

Напомним, недавно бойцы ВСУ уничтожили российский тактический фронтовой бомбардировщик Су-24М. Вражеская цель была сбита под Бахмутом в Донецкой области. По данным военного корреспондента Андрея Цаплиенко, борт RF 93798 принадлежал к 11-му смешанному авиационному полку с местом базирования на аэродроме Мариновка возле Волгограда. Бойцы ВСУ также рядом с обломками нашли шлем одного из летчиков. На нем фамилия "Редькин".

Также сообщалось, что украинские защитники в течение сорока минут сбили российский ударный вертолет К-52, а также штурмовик Су-25 общей стоимостью около $27 млн. Вражеские вертолеты были сбиты подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг".

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