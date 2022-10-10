"Давай, падай": бойцы ВСУ сбили крылатую ракету РФ из ручного ПЗРК

ВСУ Иглой сбили крылатую ракету РФ / Facebook/PvkZahid / УНИАН

Одну из крылатых ракет РФ, запущенных российскими террористами в понедельник, 10 октября, в небе над Украиной сбили бойцы ВСУ из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Соответствующее видео опубликовано в Сети. На нем зафиксирован момент попадания из ПЗРК в летящую ракету РФ.

По сообщениям в Сети, украинские военные сбили вражескую ракету при помощи советского ПЗРК Игла.

"Давай, падай", - кричат украинские защитники в след ракеты, в которую был произведен выстрел из ПЗРК.

/ Скриншот

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Ранее советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов заявлял, что по состоянию на 8:45 известно о 8 погибших и 24 травмированных в результате обстрела в Шевченковском районе Киева.

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