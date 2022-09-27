Разнесли в пепел: ВСУ в Херсонской области сбили российский штурмовик Су-25

Российский СУ / Национальная гвардия Украины

Украинские защитники во вторник, 27 сентября, сбили в Херсонской области российский штурмовик Су-25.

Как сообщает Командование воздушных сил ВСУ, российский самолет удалось сбить в 13.30.

"27 сентября в Херсонской области, около 13.30 часов, подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит вражеский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.

Также 27 сентября ВСУ сбили три российских беспилотника.

Отметим, по данным британской разведки, российская армия перед вторжением в Украину имела значительное преимущество в авиации.

Напомним, ранее бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ сбили агрессорский вертолет Ка-52.

"Эта ночь была чрезвычайно результативной для одного из механизированных батальонов 93-й бригады "Холодный Яр". В его полосе ответственности совершил принудительную посадку с последующей "поджаркой" российский боевой вертолет Ка-52. Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, однако наши воины внесли коррективы в их планы и отправили вражеских пилотов на концерт Кобзона", ‒ говорится в тексте.

Защитникам Украины удалось ликвидировать двух лучших пилотов российской армии. Подполковник Максим Потемин и полковник Анатолий Стасюкевич погибли вследствие удара HIMARS по российским войскам в районе Донецка. Оба были летчиками-истребителями.

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