Разнесли в пепел: ВСУ в Херсонской области сбили российский штурмовик Су-25

Также 27 сентября ВСУ сбили три российских беспилотника.
Украинские защитники во вторник, 27 сентября, сбили в Херсонской области российский штурмовик Су-25.
Как сообщает Командование воздушных сил ВСУ, российский самолет удалось сбить в 13.30.
"27 сентября в Херсонской области, около 13.30 часов, подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит вражеский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.
Также 27 сентября ВСУ сбили три российских беспилотника.
Отметим, по данным британской разведки, российская армия перед вторжением в Украину имела значительное преимущество в авиации.
Напомним, ранее бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ сбили агрессорский вертолет Ка-52.
"Эта ночь была чрезвычайно результативной для одного из механизированных батальонов 93-й бригады "Холодный Яр". В его полосе ответственности совершил принудительную посадку с последующей "поджаркой" российский боевой вертолет Ка-52. Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, однако наши воины внесли коррективы в их планы и отправили вражеских пилотов на концерт Кобзона", ‒ говорится в тексте.
Защитникам Украины удалось ликвидировать двух лучших пилотов российской армии. Подполковник Максим Потемин и полковник Анатолий Стасюкевич погибли вследствие удара HIMARS по российским войскам в районе Донецка. Оба были летчиками-истребителями.
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