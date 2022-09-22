Бах - и в пепел: под Запорожьем нацгвардеец из "Иглы" сбил вертолет Ми-8 окупантов

Под Запорожьем нацгвардеец из "Иглы" сбил вертолет Ми-8 оккупантов / коллаж фото УНИАН

В четверг, 22 сентября, боец Национальной гвардии Украины точным выстрелом сбил российский Ми-8 пол Запорожьем. Он выстрелил из ПЗРК "Игла" во время того, как россияне организовали налет на Запорожское направление. Об этом сообщают на официальной Facebook-странице данного рода войск.

Момент, когда нацгвардеец сбил российский Ми-8, попал на видео. На записи можно увидеть вертолет над горизонтом. Впоследствии на заднем плане раздается громкий хлопок, после которого вертолет исчезает из виду, а ниже появляется высокий столб густого серого дыма.

Боец понял, что сбил вражеского вертолет и сперва не смог поверить своим глазам.

"Попал, попал!!!!", – радостно закричал мужчина

Напомним, ранее бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ сбили агрессорский вертолет Ка-52.

"Эта ночь была чрезвычайно результативной для одного из механизированных батальонов 93-й бригады "Холодный Яр". В его полосе ответственности совершил принудительную посадку с последующей "поджаркой" российский боевой вертолет Ка-52. Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, однако наши воины внесли коррективы в их планы и отправили вражеских пилотов на концерт Кобзона", ‒ говорится в тексте.

Защитникам Украины удалось ликвидировать двух лучших пилотов российской армии. Подполковник Максим Потемин и полковник Анатолий Стасюкевич погибли вследствие удара HIMARS по российским войскам в районе Донецка. Оба были летчиками-истребителями.

Другие новости: